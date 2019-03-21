Mynet Trend

Avustralya'da sahile vuran yaklaşık 2 metrelik güneş balığı viral oldu

BBC BBC
21.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Avustralya'nın güneyinde, kıyıya vurmuş ilginç bir deniz canlısının fotoğrafı internette viral oldu.

Avustralya'da sahile vuran yaklaşık 2 metrelik güneş balığı viral oldu

1,8 metre uzunluğunda olan balık, sahilde araçları ile ilerleyen bir grup balıkçı tarafından tespit edildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Balıkçıların ilk bakışta odun parçası sandığı balık aslında okyanusta yaşayan bir güneş balığıydı.

Ancak deniz canlısının neden kıyıya vurduğu tespit edilemedi.

B1

Fotoğrafı Facebook'ta paylaşan Linette Grzelak isimli kişi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Google'a güneş balığı yazana kadar bunun güneş balığı olarak anıldığını bilmiyordum" dedi.

Balığı bulan ekipte yer alan Steven Jones ise balığın derisinin gergedan kadar sert olduğunu söyledi.

B2

"ORTALAMA BİR BÜYÜKLÜĞÜ VAR"

Kemikli balıklar sınıfının en büyüğü olan güneş balığı, ılıman denizlerin tamamında yaşayabiliyor.

Boyları dört metreye, kiloları ise 2,5 tona kadar ulaşabilen bu canlılar, tatsız bir etlerinin olması nedeniyle ticari değer taşımıyor.

Güney Avustralya Müzesi'nden Ralph Foster ülke medyasına haberle ilgili yaptığı açıklamada, "kıyıyan vuran ölü güneş balığının ortalama bir büyüklüğü olduğunu" söyledi.

B4

Güneş balıkları insanlara zarar vermeseler de bazı durumlarda köpek balıkları ile karıştırılabiliyor.

Bu büyük canlısı Avustralya'da kayıtlara girmiş deniz kazası vakaları ile de hatırlanıyor.

Geçen yıl Sydney limanından başlayan bir yat yarışında, teknelerden biri güneş balığına çarparak yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdüİnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü
Tüm dünyayı sarsan acıya bir de böyle bakın!Tüm dünyayı sarsan acıya bir de böyle bakın!
O ülke başkentinin ismini değiştirdi!O ülke başkentinin ismini değiştirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avustralya balık

En Çok Okunan Trend Haberler

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

'Kocanın gençliğini yedin' deyince... Bomba cevap!

'Kocanın gençliğini yedin' deyince... Bomba cevap!

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dev uçak havadayken pilotların yaptığı şoke etti!

Dev uçak havadayken pilotların yaptığı şoke etti!

Sevgilisinin kocası gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası gelince çıplak halde pencereden atladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Zelanda'daki acıya bir de böyle bakın!

Tüm dünyayı sarsan acıya bir de böyle bakın!

Kazakistan’ın başkentinin ismi artık ‘Nursultan’

O ülke başkentinin ismini değiştirdi!

800 bin takipçisi olan YouTuber anne, çocuklarına işkenceden tutuklandı

800 bin takipçisi YouTuber anneye büyük şok!

Balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

İsrail'de 'Faşizm' temalı reklam filmi tartışma yarattı

İsrail'de 'Faşizm' temalı reklam filmi tartışma yarattı

'Evlilikten sıkıldım' dedi, tüm ailesini katletti

'Evlilikten sıkıldım' dedi, tüm ailesini katletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.