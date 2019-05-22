Mynet Trend

Avustralya polisinden esprili uzaylı uyarısı

sesamos sesamos
DÜNYA  | 22.05.2019 20:21 | Son Güncelleme

Güney Avustralya polisi geçtiğimiz akşam Mount Gambier şehri yakınlarına düşen bir meteorun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaşarak, halka uzaylılara dikkat etmeleri konusunda esprili uyarıda bulundu.

Güney Avustralya Polisi geçtiğimiz akşam Mount Gambier şehri yakınlarına düşen bir meteorun güvenlik kamerasına düşen görüntülerini yayınladı.

Polis sosyal medyadan paylaştığı görüntülere, uzaylılara dikkat edilmesi gerektiği konusunda esprili açıklamada bulundu.

Güney Avustralya polisi açıklamada, “Gambier Dağı'ndaki güvenlik kameramız bu dünya dışı ateş topunu Salı günü saat 22.46’da kaydetti. Bölge halkını uzaylı yaşam formları (ALF de dahil) konusunda uyanık olmaları ve gördükleri takdirde dikkatli bir şekilde yaklaşmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

Polisin esprili paylaşımı pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından komik bulundu.

(İHA)

PARTNERİbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı''ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'
Ünlü iş insanı öyle bir görüntü paylaştı ki... Ünlü iş insanı öyle bir görüntü paylaştı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avustralya Mount Gambier meteor UZAYLI UYARISI

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş müjdeyi duyurdu: Ücretsiz vereceğiz

Mansur Yavaş müjdeyi duyurdu: Ücretsiz vereceğiz

Swinger bahanesiyle eve çağırıp gasp etmişti! Flaş gelişme

Swinger bahanesiyle eve çağırıp gasp etmişti! Flaş gelişme

Telefonlarda yüzde 45 indirime gitti

Telefonlarda yüzde 45 indirime gitti

Piknik sırasında fark etti: Daha birçoğunu bulacağız

Piknik sırasında fark etti: Daha birçoğunu bulacağız

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Alışveriş merkezinde şok görüntüler! Sporcular kavga etti

Alışveriş merkezinde şok görüntüler! Sporcular kavga etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kral, generali ile evlendi

Kral, generali ile evlendi

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'

'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'

Ünlü iş insanı öyle bir görüntü paylaştı ki... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ünlü iş insanı öyle bir görüntü paylaştı ki...

Gabon'da 'kevazingo' skandalı! Üst düzey isimler görevden alındı

Ülke şokta! 'Kevazingo' skandalı

Uçakta 'tiksindirici' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'tiksindirici' olay! Sosyal medya yıkıldı

İran Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a sert cevap

İran Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a sert cevap

Arapların inanılmaz tutkusu!

Arapların inanılmaz tutkusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.