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Polis halkı uyardı: Uzaylılara dikkat edin

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Güney Avustralya polisi geçtiğimiz gün Mount Gambier şehri yakınlarına düşen bir meteorun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaşarak, halka uzaylılara dikkat etmeleri konusunda esprili uyarıda bulundu.

Polis halkı uyardı: Uzaylılara dikkat edin

Güney Avustralya Polisi geçtiğimiz gün Mount Gambier şehri yakınlarına düşen bir meteorun güvenlik kamerasına düşen görüntülerini yayınladı.

Polis sosyal medyadan paylaştığı görüntülere, uzaylılara dikkat edilmesi gerektiği konusunda esprili açıklamada bulundu.

Güney Avustralya polisi açıklamada, “Gambier Dağı'ndaki güvenlik kameramız bu dünya dışı ateş topunu Salı günü saat 22.46’da kaydetti. Bölge halkını uzaylı yaşam formları (ALF de dahil) konusunda uyanık olmaları ve gördükleri takdirde dikkatli bir şekilde yaklaşmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
avustralya polis uzaylı uyarı

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