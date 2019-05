Polis halkı uyardı: Uzaylılara dikkat edin

Güney Avustralya Polisi geçtiğimiz gün Mount Gambier şehri yakınlarına düşen bir meteorun güvenlik kamerasına düşen görüntülerini yayınladı.

Polis sosyal medyadan paylaştığı görüntülere, uzaylılara dikkat edilmesi gerektiği konusunda esprili açıklamada bulundu.

Our CCTV in Mount Gambier captured this otherworldly fireball at 10.46pm Tuesday. Just in case, we’d ask that Limestone Coast locals be alert for Alien Life Forms (including ALF himself) trying to hitch-hike to Earth Capital, and approach with caution. #meteor #weneedanALFemoji pic.twitter.com/iOgAOlw4cu