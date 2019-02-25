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Avustralya'ya ait küçük bir piton, ayakkabının içinde İskoçya'ya kadar seyahet etti

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DÜNYA  | 25.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Avustralya'da yaşayan bir piton, bir kadının ayakkabısının içine girip İskoçya'ya kadar yolculuk yaptı.

Avustralya'ya ait küçük bir piton, ayakkabının içinde İskoçya'ya kadar seyahet etti

CNN'de yer alan habere göre, Moira Boxall adlı kadın tatil için gittiği Avustralya'nın Queensland eyaletinden İskoçya'nın Glasgow kentine döndüğünde valizindeki ayakkabının içinde küçük bir pitonla karşılaştı.

Yılanın 15 bin kilometrelik yol boyunca deri değiştirdiği de belirtildi.

Boxall'ın daha sonra hayvan kurtarma ekibine ulaştığı ve pitonun ekip tarafından karantina altına alındığı ifade edildi.

Meksika'da 2016'da bir yolcu uçağının kabinine giren yılan korku dolu anların yaşanmasına neden olmuştu. Yılan görevliler tarafından yakalanmıştı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
piton avustralya İskoçya Ayakkabı

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