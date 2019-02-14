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Avusturya'ya giden uçağa binen Iraklı 'kaçak' bülbül sınır dışı edildi!

orkun.inanc orkun.inanc
DÜNYA  | 14.02.2019 00:33 | Son Güncelleme

Irak’ın Erbil kentinde Avusturya’ya giden bir uçağa giren bülbül, Avusturya’dan ülkesine geri gönderildi.

Avusturya'ya giden uçağa binen Iraklı 'kaçak' bülbül sınır dışı edildi!

Irak Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giden uçağın içine 3 gün önce giren bülbül, Viyana’ya ulaşır ulaşmaz yakalandı. Kaçak bülbülü ülkesine sınır dışı etme kararı alan Avusturya, Erbil havalimanına “Bülbül sınır dışı edilecek” ifadesi geçen bir mektup gönderdi.

Geldiği uçakla ülkesine sınır dışı edilen Iraklı “kaçak” bülbül, ülkede alay konusu olurken, Erbil havalimanı yetkilileri bir koli içinde memleketine geri dönen bülbülü serbest bırakacaklarını söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak Erbil bülbül Avusturya

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