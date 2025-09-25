Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ay'a insanlı görevin tarihi belli oldu! 4 astronot gidecek

NASA’nın, Artemis II göreviyle 2026’nın başlarında astronotları Ay yörüngesine göndermeye hazırlandığı bildirildi.

Ay'a insanlı görevin tarihi belli oldu! 4 astronot gidecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis II göreviyle 2026’nın başlarında astronotları Ay yörüngesine göndermeye hazırlanıyor. Bu, yarım yüzyıldan uzun bir süredir Ay’ın etrafında yapılacak ilk insanlı uçuş olacak. NASA yetkilileri, yaşanan ertelemelerin ardından Artemis II’nin en geç Nisan 2026’da fırlatılabileceğini açıkladı. Ajansın üst düzey yöneticilerinden Lakiesha Hawkins, “Bu taahhüdümüzü yerine getirmek istiyoruz” dedi.

Ay a insanlı görevin tarihi belli oldu! 4 astronot gidecek 1

GÖREVDE 4 ASTRONOT BULUNACAK

Görevde üç Amerikalı ve bir Kanadalı astronotun bulunacağı belirtildi. Astronotların; Christina Hammock Koch (NASA), Reid Wiseman (NASA, görev komutanı), Victor Glover (NASA) ve Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı) olduğu kaydedildi.

Ay a insanlı görevin tarihi belli oldu! 4 astronot gidecek 2

NASA tarafından yapılan açıklamada, mürettebatın Ay’ın etrafında dolaşacağı ancak yüzeye inmeyeceği aktarıldı. Ay’a iniş hedefinin ise Artemis III göreviyle gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Artemis II’nin başarıyla tamamlanması halinde, 1972’deki Apollo 17’den bu yana ilk kez Ay yörüngesine astronot gönderilmiş olacağı da belirtildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pembeli kadının gizemini Türk polisi çözdüPembeli kadının gizemini Türk polisi çözdü
Evinin zemininde gömülü buldu ne yapacağını bilemedi! Evinin zemininde gömülü buldu ne yapacağını bilemedi!

Anahtar Kelimeler:
uzay NASA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.