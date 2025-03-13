Ay bu gece kızıla bürünecek! İki buçuk yılı geçkin sürenin ardından yeniden gözlemlenecek...

Bu yıl iki tam Ay tutulması gerçekleşmesi beklenirken, her biri farklı zaman dilimlerinde ve dünyanın farklı bölgelerinden izlenebilecek. Tutulmalardan biri mart ayında, diğeri ise eylül ayında gerçekleşecek. Tutulma 13-14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KANLI AY NASIL OLUŞUR

Kanlı ay tutulması, ayın tam tutulma evresinde Dünya'nın gölgesine girmesi sonucu görülen bir doğa olaydır. Bu sırada, ayın rengi kırmızımsı bir ton alır. Bu kırmızı renk, Dünya'nın atmosferindeki ışık kırılma ve dağılma etkisi nedeniyle meydana gelir. Dünya, güneş ışığını kırarken, kırmızı ışık daha az dağılır ve ay yüzeyine yansıyan ışık bu kırmızımsı tonları alır.

Kanlı ay tutulması genellikle tam ay tutulması sırasında gerçekleşir ve nadiren gözlemlenir, çünkü bu olay sadece Dünya, Ay ve Güneş'in belirli bir hizaya gelmesiyle oluşur.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Kuzey ve Güney Amerika’daki gözlemciler, tutulmanın en net ve etkileyici anlarına şahit olurken, Batı Avrupa’nın bazı bölgeleri ise ay batmadan önce totalite evresini kısmen izleyebilecek. Ne yazık ki, bu görsel şölen Türkiye’den doğrudan gözlemlenemeyecek.