Ay eş anlamlısı nedir? Ayın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayatta çok sık kullanılan kelimelerden biri ay sözcüğüdür. Bu sözcük eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede “ay” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Ay sesteş bir sözcüktür ve dilimizde üç farklı ay sözcüğü vardır. Türk Dil Kurumuna göre ay kelimesi birden fazla farklı anlama gelmektedir. Bu anlamlar şu şekildedir:

Ay (I)

Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz

Ay (II)

Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre

Yılın on iki bölümünden her biri

Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre

Ay (III)

Dünya'nın uydusu olan gök cismi

Ayrıca ay kelimesinin içerisinde geçtiği “ay balığı", "ay parçası", "ay çekirdeği", "ay yıldız", "üç aylar", "aşure ayı", "ay takvimi", "ay ışığı", "dolunay", "yarım ay", "aybaşı” gibi birleşik sözcükler ve “ay harmanlanmak", "ay gibi", "ayı görmeden bayram etme", "ay var yılı besler yıl var ayı beslemez” gibi dilimizde kalıplaşmış olan deyim ve atasözleri de mevcuttur.

Ay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ay kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla isim ve ünlem hâliyle kullanılmaktadır. Birçok farklı manaya sahip olduğundan aynı zamanda eş sesli bir kelimedir. Okunuşları ve yazım stilleri aynı, anlam açısından farklı olan sözcükler eş sesli yani sesteş olarak ifade edilmektedir. Ay kelimesi de sesteş sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün eş anlamlı karşılığı da bulunmaktadır. Ay eş anlamlısı olan sözcükler arasındadır. Ay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

Kamer

Mah

Meh

Kamer kelimesi, ay sözcüğü yerine çok sık kullanılır. Ayrıca mehtap gibi sözcüklerde zaman zaman ay kelimesinin yerine geçebilmektedir.

Ayın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ay kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Yazılış ve söyleniş tarzları farklı, mana bakımından aynı ya da çok yakın olan sözcükler anlamdaş olarak bilinmektedir. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutabilmektedir. Ay kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: