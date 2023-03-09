Ay eş anlamlısı nedir? Ayın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayatta çok sık kullanılan kelimelerden biri ay sözcüğüdür. Bu sözcük eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede “ay” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Ay sesteş bir sözcüktür ve dilimizde üç farklı ay sözcüğü vardır. Türk Dil Kurumuna göre ay kelimesi birden fazla farklı anlama gelmektedir. Bu anlamlar şu şekildedir:
Ay (I)
Ay (II)
Ay (III)
Ayrıca ay kelimesinin içerisinde geçtiği “ay balığı", "ay parçası", "ay çekirdeği", "ay yıldız", "üç aylar", "aşure ayı", "ay takvimi", "ay ışığı", "dolunay", "yarım ay", "aybaşı” gibi birleşik sözcükler ve “ay harmanlanmak", "ay gibi", "ayı görmeden bayram etme", "ay var yılı besler yıl var ayı beslemez” gibi dilimizde kalıplaşmış olan deyim ve atasözleri de mevcuttur.
Ay kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla isim ve ünlem hâliyle kullanılmaktadır. Birçok farklı manaya sahip olduğundan aynı zamanda eş sesli bir kelimedir. Okunuşları ve yazım stilleri aynı, anlam açısından farklı olan sözcükler eş sesli yani sesteş olarak ifade edilmektedir. Ay kelimesi de sesteş sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün eş anlamlı karşılığı da bulunmaktadır. Ay eş anlamlısı olan sözcükler arasındadır. Ay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:
Kamer kelimesi, ay sözcüğü yerine çok sık kullanılır. Ayrıca mehtap gibi sözcüklerde zaman zaman ay kelimesinin yerine geçebilmektedir.
Ay kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Yazılış ve söyleniş tarzları farklı, mana bakımından aynı ya da çok yakın olan sözcükler anlamdaş olarak bilinmektedir. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutabilmektedir. Ay kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: