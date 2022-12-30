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Kıymetli eş anlamlısı nedir? Kıymetlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.12.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıymetli sözcüğü bir şeyin öneminin yüksek olduğunu anlatmak için kullanılan kelimelerden biridir. Kıymetli olan şey yüksek fiyatlı veya manevi anlamı derin olan bir şeydir. Kıymetli sözcüğü bu anlamlarına uygun olarak eş anlamlı kelimelere sahiptir. Kıymetli kelimesi Arapça kökenli olan kıymet sözcüğünden gelmektedir. Peki, kıymetli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Kıymetli eş anlamlısı nedir? Kıymetlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kıymetli kelimesi bir şeyin ne kadar önemli olduğunu nicelik ve nitelik bakımından ifade eden bir sıfattır. Hayatın pek çok alanında kullanılan kıymetli kelimesi bir nesnenin veya bir canlının yüksek değerde olduğunu anlatmak için kullanılmaktadır. Kıymetli kelimesi Arapça kökenli olan kıymet sözcüğünden türetilmiş bir kelimedir. Kıymet kelimesine "+lI" eki eklenerek Türkçeleştirilmiştir.

Kıymetli kelimesi bir şeyin yüksek öneminin olduğunu, maddi veya manevi anlamda öncelikli olduğunu belirtmektedir. Nicelik belirten kıymet sözcüğünden türetilen kıymetli kelimesi, bir şeyin kıymete sahip olduğunu ifade etmektedir. Bir şeyin kıymete sahip olması da o şeyin değerli olduğu anlamına gelmektedir.

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Kıymetli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir nesne kıymetli olsa da pahalı olmayabilir. Çünkü pahalı kelimesi her ne kadar manevi değeri ifade etse de günümüzde maddi değeri anlatmak için daha çok kullanılmaktadır. Bir şeyin pahalı olması onun fiyatının yüksek olduğu anlamına gelebilir. Oysaki manevi açıdan kıymetli olan bir şeyin fiyatı yüksek olmayabilir. Bu nedenle pahalı kelimesi kıymetli kelimesini bütün anlamlar yönünden karşılayamaz. Kıymetlinin eş anlamlısı kelimeler:

  • Bulunmaz
  • Değerli
  • Zikıymet

Kıymetli eş anlamlısı olarak en çok "değerli" kelimesi kullanılır. Değerli kelimesi, bir şeyin kıymete sahip olduğunu bildirmek için kullanılmaktadır. Kıymet kelimesinin de eş anlamlısı olan değer sözcüğü, kıymetli kelimesindeki aynı eki aldığında bu sözcüğün eş anlamlısı konumuna gelir. Kıymetli kelimesinin diğer anlamlarına göre bu eş anlamlılar çoğaltılabilir. Ancak kıymetli kelimesinin cümle içinde kullanıldığı anlamına ve bağlamına bağlı olarak bu eş anlamlılar doğru kullanılmalıdır.

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Kıymetlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıymetli kelimesinin eş anlamı olan değerli, bulunmaz ve zikıymet kelimeleriyle örnek cümleler kurulabilir. Kıymetli eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Kendi ellerinle ördüğün bu kazak benim için çok değerli, satın aldığın hiçbir hediye beni bu kadar mutlu edemezdi.
  • Sen hiç kimse için bulunmaz olmadığını düşünüyorsun ancak sen aslında kendine değer vermiyorsun.
  • Boynunda ışıldayan mücevher onun ne kadar zikıymet bir kolye olduğunu söylüyordu.
  • Nesilden nesle verilen bir aile yadigarı bu aile için en bulunmaz parçaydı.
  • Genç kız elindeki çantaya öyle sıkı tutunmuştu ki insan içinde değerli bir şey olduğunu düşünmeden edemiyordu.
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