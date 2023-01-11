Zarif eş anlamlısı nedir? Zarif kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zarif kelimesi anlam olarak narin ve ince anlamına gelmektedir. Genellikle kıyafet veya takı malzemeleri için zarif kelimesi kullanılsa da zarif kelimesi aynı zamanda kişiler ve konuşma şekli için de kullanılabilir. Zarif kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre zarifin anlamları şu şekildedir:

Çekicilik, biçim, görünüş, durum, davranış ve konuşmasıyla hoşa giden, beğenilen

Nükteli ve beğenilir dil, konuşma vb.

Hoş, albenili, güzel

Hoşa giden bir şekilde davranan ve konuşan

Zarif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zarif olmak cümle içerisinde insanlar için de kullanılır. Özenli, nazik düşünceli anlamında kullanılır. Zarif kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime bulunur. Aynı anlama geldiği için kullanılabilir. Zarif anlam olarak sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Herhangi birinden bahsederken güzel veya albenili manasında zarif kullanılır. Zarif eş anlamlısı olan kelimeler:

İnce

Kostak

Yepelek

Zarafetli

Şık

Yukarıdaki kelimeler zarifin eş anlamlısı olarak cümle içinde kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıdığı için anlamdaş olarak kullanılırlar. Zarif eş anlamlısı olarak genellikle şık, ince ve zarafetli kelimeleri kullanılır. Kostak ve yepelek kelimeleri ise halk ağzında kullanılan ifadelerdir.

Zarifin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri kullanarak cümle kurulabilmektedir. İfadelerde sürekli aynı kelimeleri kullanmak anlatımın zayıflamasına ve tekrarda neden olur. Bu tekrarın önüne geçmek ve ifadeleri zenginleştirmek için eş anlamlılar kullanılabilir. Zarif kelimesinin 5 tane anlamdaş kelimesi bulunur. Kullanım alanına göre cümle içerisinde değişiklikler yapılabilmektedir. Zarifin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: