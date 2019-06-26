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Ay Yapım imzalı Netflix dizisine hangi ünlü isim katıldı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Netflix'in Ay Yapım imzalı gençlik dizisinin çekimleri başladı.

Ay Yapım imzalı Netflix dizisine hangi ünlü isim katıldı?

Ay Yapım'ın Netflix için hazırladığı 'Love 101' dizisinin çekimleri başladı. Meriç Acemi'nin yazdığı dizinin ilk bölümlerini Ahmet Katıksız, diğer bölümlerini ise Deniz Yorulmazer yönetecek.

Dizide başlıca rolleri Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz Yazıcı, Selahattin Paşalı, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz paylaşacaklar.

Lise ortamında geçen dizide Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz öğretmen rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizinin kadrosuna son olarak Ufak Tefek Cinayetler'in Şebnem'i Bade İşcil de katıldı.

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