Ayak tabanındaki noktaların sağlıkla ilişkisi nedir? 5 dakikada öğrenin

Kökeni antik medeniyetlere kadar uzanan, ayakta bulunan belirli noktalara yapılan bir masaj olarak refloksoloji, bedendeki gerilimi atmak ve nörolojik sağlık sorunlarına destekleyici bir tedavi yöntemi sağlamak amacıyla yaklaşık 5 bin yıldır uygulanmaktadır. Günümüzde de tamamlayıcı tıp kategorisinde bulunan refleksoloji, insan bedenindeki enerji akışını dengelemek amacıyla uygulanan etkili ve zararsız bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Ayak tabanındaki noktaların sağlıkla ilişkisi nedir?

İnsan bedeninde eller, ayaklar ve bacaklar olmak üzere birçok uzuvda sinir noktaları bulunur. Bu sinir noktalarının her biri vücudun farklı yerlerine etki eder. Fakat bununla alakalı bir işlem uygulamak için sinirlerin bulundukları yer ve ne işe yaradıkları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Ayak refleksolojisi adı verilen bu uzmanlık alanı da ayak tabanındaki noktaların genel sağlık üzerindeki etkileri üzerinde çalışır. Refleksoloji, akupunktur yönteminin de dayandığı bir alandır.

Ayaktaki sinir noktalarının uyarılması her ne kadar her hastalığa çare olmasa da uzmanlar, yüksek tansiyon, uyku sorunları ve strese karşı güçlü bir tedavi yöntemi sunduğunu ifade ederler. Refleksolojinin zihinsel ve fiziksel faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Anksiyete ve stresi azaltmak,

Ağrı ve acı hissini azaltmak,

Endorfin üretimini artırmak,

Vücudun rahatlamasını sağlamak,

Ruhsal ya da fiziksel sebeplerle yaşanan uykusuzluk ve yorgunluğu azaltmak,

Kronik ya da kronik olmayan hastalıklarda uygulanan tedaviyi desteklemek,

Lenf dolaşımını hızlandırmak,

Kan dolaşımını düzenlemek,

Kan basıncını düzenlemek,

Vücut sağlığı için faydalı hormonları artırmak,

Vücudu hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemini uyarmak,

Dolaşım, boşaltım, sinir ve dolaşım sistemini güçlendirmek,

Vücutta bulunan toksinleri atmak,

Migren ve baş ağrılarını azaltmak,

Zihinsel noktaları uyararak odağı artırmak,

Eklem hareketliliğini güçlendirmek,

Adet sancılarını azaltmak.

Hangi noktalar hangi organlara etki ediyor?

Ayaktaki 6 hassas nokta masajla uyarıldığında vücut genelinde önemli oranda rahatlama gerçekleştirilebilir.

Ayak baş parmağına yapılan masajla iştah kontrol altına alınabilir ve doğru hareketlerle kilo verme süreci desteklenebilir.

Sol ayak başparmağının ortası hipofiz bezinin giriş noktası olarak bilinir. Bir hormon dengesizliği söz konusu olduğunda buraya masaj yaparak bu dengesizliğin kontrol altına alınması üzerinde çalışılabilir.

Ayak baş parmağının tabanına masaj yapmak ise tiroit bezine masaj yapmak anlamına gelir. Bu da dengesiz seyreden tansiyonu düzeltir ve stresi azaltarak gevşemeyi sağlar.

Ayakların iç bölgeleri adrenalin hormonu ile ilişkili olduğundan buraya yapılan masaj enerji seviyelerini artırabilir. Topuk bölgesine masaj yapmak ise boşaltım sistemini harekete geçirerek, vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.

Ayakların orta noktası ise diyafram ile ilişkilidir. Bu noktaya masaj yapmak stresle baş etmenin en iyi seçeneklerinden biridir.

Kesin sonuçlar alabilmek için düzenli olarak bu noktalara masaj yapılması daha sağlıklı olmayı sağlar. Bununla beraber gevşemeye yardımcı olarak stresten daha az etkilenmeye olanak sağlar.