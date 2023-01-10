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Ayakkabı zıt anlamlısı nedir? Ayakkabının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.01.2023 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir dildir. Birçok kelime ifade ettiği manayı anlatan birden çok kelime bulunur. Aynı zamanda bu kelimelerin tam karşıtı olan anlamı ifade edebilmeye yarayan karşıt anlamlı kelimeler de bulunur. Bir kelimenin karşıt anlamlı kelimesi o kelimenin ifade ettiği manaya göre değişiklik gösterebilir. Zıt anlamlı kelimeler aynı zamanda karşıt anlamlı kelimeler olarak da adlandırılır. Peki, ayakkabı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Ayakkabı zıt anlamlısı nedir? Ayakkabının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin ve çeşitli bir dildir. Kelimelerden çeşitli yollardan yeni kelimeler üretilir. Ayakkabı kelimesi de türetilmiş bir kelimedir. Birleşik bir kelime olan ayakkabı ifadesi "ayak" ve "kap" kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiş bir ifadedir. Türkçe bir ifade olan ayakkabı kelimesi genellikle sokakta giyilen bir giyecektir. Pabuç kelimesine karşılık türetilmiş bir kelimedir.

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Ayakkabı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Ayakkabı kelimesi günlük hayatımızın en önemli parçalarından biri olarak yaygın kullanıma sahiptir. Kelime anlamı olarak genellikle dış ortamlarda giyilmesi tercih edilen ve taban kısmı dayanıklı ve sağlam malzemeler kullanılarak üretilen ve ayakları kaplayıp koruma altına alan giyecek olarak tanımlanabilir. Farklı malzeme ve modellere sahip olan ayakkabılar herkesin kullandığı giyecek parçalarından biridir. Dilimizde uzun zamandır yer edinen ayakkabı kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime yoktur.

Zıt anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş açısından birbirinden tamamen farklı olan kelimelerdir. Herhangi bir sözcük olumsuzluk eki alarak zıt-karşıt anlam ifade etmez. Karşıt anlamı olabilmesi için kelimelerin tam olarak karşıt anlamlı olması gerekir. Ayakkabı zıt anlamlısı bulunmayan kelimelerden birisidir.

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Ayakkabının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını kavrayabilmek ve doğru kullanımını öğrenebilmek için örnek cümlelerden faydalanılabilir. Örnek cümleler ile kelimenin manası daha kalıcı bir şekilde anlaşılırken aynı zamanda kullanılan kelime ile aynı ya da farklı anlama gelebilecek kelimelerde öğrenilebilir. Dilimizde yaygın bir kullanım alanına sahip olan ayakkabının zıt anlamlısı yoktur. Ayakkabı kelimesinin cümle içinde kullanımını şu şekilde örneklendirebiliriz:

  • Ayağına uyabilecek ayakkabıyı bulabilmek için tüm çarşıyı dolaştı.
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