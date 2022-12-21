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Adalet zıt anlamlısı nedir? Adaletin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

19.12.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime bilgisi konuları arasında büyük bir öneme sahip olan bölümlerden biri zıt anlamlı kelimelerdir. Birbirine ters düşen ve çelişen sözcükler zıt anlamlı kelimeler olarak tabir edilir. Türkçemizde bazı sözcüklerin zıt anlamlısı varken bazılarının ise yoktur ancak genellikle zıt anlamı olan az kelime vardır. Bu kelimeler de çoğunlukla nitelik ve nicelik bildiren kelimelerdir. Peki, adalet kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Adalet zıt anlamlısı nedir? Adaletin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Adalet sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapça "ˁdl" kökünden türeyen “ʿadālet” sözcüğünden alıntıdır. Günlük konuşma dilinde adalet kelimesi çok sık kullanılır. Adalet sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim görevinde yer alır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin birden fazla manası vardır. Bu manalar aşağıdaki gibidir:

  • (İsim) Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması
  • (İsim) Hak ve hukuka uygunluk
  • (İsim) Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları
  • (İsim) Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme

Adalet sözcüğü ile meydana gelen “adalet örgütü", "adalet mahkemesi", "sosyal adalet", "adalet kapısı", "adalet sarayı” gibi birleşik kelimeler de bulunur. Ayrıca bu sözcüğün içerisinde geçtiği “adalete teslim etmek", "adaletine sığınmak", "adalet dağıtmak", "adalete teslim olmak", "adalet göstermek” gibi kalıplaşmış deyim ve atasözleri mevcuttur.

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Adalet kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sözcüklerin zıt anlamlılarını öğrenmek kelime haznesinin genişlemesinde büyük bir etkendir. Bunun yanı sıra kelime kullanımları ve anlamlar bakımından da dağarcığımızın gelişmesini sağlar. Zıt anlamlı kelimeleri kullanmak anlatımlarımıza güç ve akıcılık katar. Bunun yanı sıra anlaşılmasını kolaylaştırır ve anlam derinliği de kazandırır. Ancak her kelimenin zıt anlamlısı yoktur.

Adalet kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük yoktur. Adalet zıt anlamlısı olarak zulüm kelimesi kullanılsa da bu iki kelime zıt anlamlı değildir. Adaletin zıt anlamlısı için zulüm kelimesinin kullanılması doğru değildir.

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Adaletin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcüklerin ilişki açısından birbirine ters mana üzerinden ifade sunması zıt anlamlı olarak tabir edilir. Adalet kelimesinin zıt anlamı olmadığı için örnek cümle kuramayız. Adalet kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Adalet sağlanmadığı takdirde zulmün ve isyanın memleketi yıkacağını çok iyi biliyordu.
  • Askerin tüfeği adaletin simgesi gibi gözlerimin önünden geçiyordu.
  • Adaleti sağlamak için canla başla hakkımızı aramaya devam edeceğiz.
  • Bunca zulme ve haksızlığa karşı kızının adaleti için savaşıyordu.
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