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  4. Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi

Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Ürdün’den Batı Şeriya’ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.

Gümrük görevlilerinin hareketlerinden şüphelendiği Filistinlinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş canlı 8 adet Saka kuşu bulundu. Gümrük yetkililerinin kuşlara el koyduğu belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ürdün Ayakkabı küs

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