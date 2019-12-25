Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi

G\u00fcmr\u00fck g\u00f6revlilerinin hareketlerinden \u015f\u00fcphelendi\u011fi Filistinlinin ayakkab\u0131lar\u0131n\u0131n taban\u0131na gizlenmi\u015f canl\u0131 8 adet Saka ku\u015fu bulundu. G\u00fcmr\u00fck yetkililerinin ku\u015flara el koydu\u011fu belirtildi.\n(DHA)PARTNER \u00dc\u00e7l\u00fc ili\u015fkileri olay yaratt\u0131: 'Ailem bilse reddeder!'Korkun\u00e7 olay! O anlar b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiDeh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcren anlar! Metrelerce havaya f\u0131rlad\u0131lar
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