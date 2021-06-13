Ayasofya camiden dökülen mozaiklerden yapılan tuğra hangi padişaha hediye edildi

Yıllardır seyircinin ilgisini kaybetmeyen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla seyirciler tarafından ilgi ile takip edilen Kim Milyoner Olmak İster programında ilgi çekici anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Fatih, kendisine yöneltilen sorulara doğru yanıt vererek 250 bin TL'lik 11. soruyu görmeye hak kazandı. 250 bin TL'lik "Ayasofyai Kebir Camii Şerif onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?" sorusunda oldukça zorlanan Fatih soruyu yanıtlamamayı ve geri çekilmeyi tercih etti. Eğer doğru yanıtlasaydı 1 milyon TL'lik soruyu gören sayılı kişilerden olacaktı.

İşte 250 bin TL değerindeki 11. soru:

Ayasofyai Kebir Camii Şerif onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?

a.) 3. Selim

b.) 2. Mahmud

c.) Abdülaziz

d.) Abdülmecid

Doğru cevap d seçeneği Abdülmecid. Yarışmacı Fatih eğer cevap verseydi a seçeneği, 3. Selim'i söyleyeceğini ifade etti. Böylece yanlış cevap vermiş olacaktı. Fatih, 250 bin TL değerindeki 11. soruyu cevaplamayarak yarışmadan 125 bin TL ile ayrıldı.

