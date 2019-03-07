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Ayasofya Orhan Camii'ni ziyaret eden Yunan Ortodoks Kilisesi papazlarına 'ayin' engeli

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 07.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Ayasofya Orhan Camii, Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nden gelen 10 papazdan oluşan heyet tarafından ziyaret edildi. 1331 yılına kadar kilise olarak kullanılan camiyi rehber ve güvenlik görevlileri eşliğinde gezen papazlar, camide ayin yapmak isteyince görevliler tarafından engellendi.

İznik'in tam ortasında bulunan ve surlarla çevrili kentin dört kapısından gelen yolların kesiştiği noktada bulunan Ayasofya Orhan Camii, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı ibadethane olarak biliniyor. Restorasyon eksikleri ile sık sık gündeme gelen Ayasofya Orhan Camii, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan'ın mihrap ilave etmesi ve yan neflerde büyük kemer açıkları oluşturmasıyla camiye dönüştürülmüştü.

Camiye hayran kaldılar

Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nden 10 papaz, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı, 7'nci Konsülün toplandığı, 1331 yılına kadar kilise olarak kullanılan daha sonra camiye çevrilen Ayasofya Orhan Camii'ni ziyaret etti.
En son 2 yıl önce Fener Rum Patrikhasi'nden gelen heyetin ziyaret ettiği camiye önceki gün gelen papazlara, camide görevli müezzinler, rehberler ve güvenilik görevlileri eşlik etti. Ziyaret sırasında 7 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları kısmen süren cami çevresinde polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.
Papazların gezisi sırasında camiye başka ziyaretçi alınmadı. Rehberlerin ayrıntılı bilgi verdiği Yunan heyet, camiye hayran kaldı. Ziyaretin sonunda ayin yapmak isteyen papazlara, cami görevlileri izin vermedi.

AYASOFYA ORHAN CAMİİ

AYASOFYA ORHAN CAMİİ
Ayasofya Orhan Camii, İznik’in tam ortasında, surlarla çevrili kentin dört kapısından gelen yolların kesiştiği yerde bulunuyor. Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı ve 787 yılında 7. Konsülün toplandığı kilise, 1331 yılından sonra Orhan Gazi Camii'ne dönüştürüldü.
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde, Mimar Sinan bir mihrap ilave edip, yan neflerde büyük kemer açıklıkları oluşturmuştur. Son restorasyonu uzun yıllardır devam eden cami, cam kapısı ve restorasyon eksikleri ile sık sık haberlere konu oldu. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kilise papaz iznik Ayin Ayasofya Orhan Camii

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