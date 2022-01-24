Ayberk Pekcan kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! Ayberk Pekcan kaç yaşındaydı, aslen nereli?

51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pekcan; Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınmaktaydı ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almıştı. Peki Kurtlar Vadisi dizisinde 'Doktor' rolüyle tanınan Ayberk Pekcan kimdir?

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya gelen Ayberk Pekcan, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirmiştir. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başlamıştır. Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı.

2010 senesinde ise başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller almıştır. Ardından 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

AYBERK PEKCAN NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü sanatçı hakkındaki acı haberi Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Dervişoğlu, yapmış olduğu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

AKCİĞER KANSERİ İLE MÜCADELE EDİYORDU

Oyuncu Pekcan, Ekim ayında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını açıklayan oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurmuştu.

Pekcan, sosyal medyadan şu ifadeleri paylaşmıştı:

“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”



