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Aybüke Pusat'ın derin göğüs dekolteli cesur pozu sosyal medyayı salladı! Sırt dekoltesine yorum yağdı: "Heykel gibi vücut"

24.09.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 senesinde ekrana gelen Söz dizisinde Bahar karakterini canlandıran Aybüke Pusat, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Her Yerde Sen, O Hayat Benim ve Alef gibi farklı yapımlarda rol alan Pusat, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti.

Aybüke Pusat'ın derin göğüs dekolteli cesur pozu sosyal medyayı salladı! Sırt dekoltesine yorum yağdı: "Heykel gibi vücut"

Söz ve Her Yerde Sen gibi dizilerde rol alan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Paylaşımlarıyla çokça beğenilen isim, geçtiğimiz günlerde pembe renkli elbisesiyle takipçilerini büyülemişti.

AYBÜKE PUSAT'IN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU NEFES KESTİ!

Son olarak sarı renkli uzun elbisesiyle konuşulan ve paylaşımına "Paris olsa beğenirdiniz ama burası Gaziantep" notunu ekleyen Pusat, takipçilerden binlerce yorum ve beğeni almıştı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

Bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımına yine takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.

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"HEYKEL GİBİ VÜCUT"

Paylaşımlarında Furkan Andıç ile olan bir fotoğrafına da yer veren ve sırtı açık dekoltesiyle görenleri büyüleyen Pusat'a bazı takipçilerden "Maşallah", "Heykel gibi vücut" yorumları geldi.

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İşte Aybüke Pusat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

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