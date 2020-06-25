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Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Aybüke Pusat'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 02:38 | Son Güncelleme

Aybüke Pusat son dönemlerin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Miss Turkey Güzellik Yarışması'nın ardından dizi oyunculuğuyla kariyerine devam eden Aybüke Pusat, Söz dizisindeki Doktor Bahar rolüyle de beğeni toplamıştı. Peki Aybüke Pusat kimdir? Güzel oyuncu Aybüke Pusat nerede doğdu, kaç yaşında? İşte Aybüke Pusat'ın oynadığı diziler ve biyografisi.

Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Aybüke Pusat'ın hayat hikayesi

Aybüke Pusat ekranların dikkat çeken yüzleri arasında yer alıyor. son olarak Her Yerde Sen dizisinde rol alan Aybüke Pusat izleyiciler tarafından beğenilerek takip ediliyor. Oyunculuk kariyerine Medcezir dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile adım atan 25 yaşındaki Aybüke Pusat, 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında da üçüncü oldu. İşte Aybüke Pusat hakkında merak edilenler.

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AYBÜKE PUSAT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat, Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nden mezun oldu. Aybüke Pusat'ın Türkiye gündemine oturması ise 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey Güzellik Yarışması ile birlikte oldu.
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15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen finallerde 3. seçilen Aybüke Pusat, yarışmanın ardından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirerek, Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy ile birlikte Medcezir adlı dizide rol aldı. Aybüke Pusat 2015 yılında ise O Hayat Benim isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı.
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2017 yılına gelindiğinde ise Söz dizisinde rol aldı ve Doktor Bahar karakteri ile büyük çıkış yakaladı.
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Aybüke Pusat, Atv ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi adlı dizide Verda karakterini de canlandırdı. Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

AYBEKÜ PUSAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2018 – Şahin Tepesi (Verda) (TV Dizisi)
2017 – Söz (Bahar) (TV Dizisi)
2017 – Familya (Su Beyoğlu) (TV Dizisi)
2015 – O Hayat Benim (Zeynep) (TV Dizisi)
2014 – Medcezir (Elif) (TV Dizisi)
2019- Her Yerde Sen (TV Dizisi)

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