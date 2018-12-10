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Ayça Ayşin Turan: Her Karadeniz kadını gibi sıcakkanlıyım

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 11:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, sektördeki yükselişini sürdürüyor. Ünlü oyuncu, çekim sonrası verdiği röportajda Karadeniz kanı taşıdığını ve o bölgenin özelliklerini birebir yansıttığını söyledi

Ayça Ayşin Turan: Her Karadeniz kadını gibi sıcakkanlıyım

Ayça Ayşin Turan, rol aldığı dizinin izleyiciyle buluşmasına günler kala Elele dergisi için objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncu, çekim sonrası verdiği röportajda Karadeniz kanı taşıdığını ve o bölgenin özelliklerini birebir yansıttığını söyledi.

Ayça Ayşin Turan, "Bizim oraların dalgalarının her Karadeniz kadınını etkilediği gibi beni de etkilediğini söyleyebilirim. Bazen hırçın, bazense sakin ve tabii ki her Karadeniz kadını gibi sıcakkanlı ve anaçımdır" ifadelerini kullandı.

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