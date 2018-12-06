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Ayça Ayşin Turan sevişme sahneleri hakkında konuştu

DİZİ HABERLERİ  | 06.12.2018 10:39 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerinde olduğu The Protector/ Hakan: Muhafız’ın galası geçtiğimiz gün yapıldı. Cesur oyuncu Ayça Ayşin Turan sevişme sahneleri hakkında konuştu.

Ayça Ayşin Turan sevişme sahneleri hakkında konuştu

Netflix’in ilk Türk dizisi, Çağatay Ulusoy ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerinde olduğu The Protector/ Hakan: Muhafız’ın galası yapıldı.

Heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmayan dizi oyuncularından Ayça Ayşin Turan “Biz elimizden geleni yaptık gerisi seyircide” dedi.

Uçankuş'un haberine göre; Ayça Ayşin Turan’a dizinin bir bölümünde Çağatay Ulusoy’la olan sevişme sahnesinin çok ateşli olduğu soruldu.

Bu tarz sahnelerin kendisini zorlayıp zorlamadığına dair bir soruya "Biz profesyonel insanlarız işimizi yaptı" diyerek dizide hiç zorlanmadığını dile getirdi.

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Dizinin yakışıklı oyuncusu Çağtay Ulusoy ise geçtiğimiz günlerde verdiği bir ropörtajda sevişme sahneleri hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ulusoy, Ayça Ayşin Turan'la olan sevişme sahnesi hakkında "Zorlandınız mı" sorusuna "Yooo gayet rahattık. Ayça da işinde çok profesyonel. İşimizi yaptık" ifadesiyle yanıt vermişti.

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