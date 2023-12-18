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  4. Ayça Ayşin Turan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozlarına beğeni yağdı

Ayça Ayşin Turan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozlarına beğeni yağdı

18.12.2023 17:15 | Son Güncelleme:
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Karagül, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ayça Ayşin Turan'ın transparan tarzı olay oldu.

Özel hayatı, rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan son olarak başrolünü Serkan Çayoğlu ile paylaştığı Kader Bağları dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Ayça Ayşin Turan sosyal medya üzerindeki iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak siyah kalp emojisiyle pozlarını paylaşan Turan cesur tarzıyla çok beğenildi.

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Göğüs dekolteli ve transparan tarzıyla adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan'ın bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Gözlerimi alamıyorum', 'Her zaman çok değerli', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 tarihin'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadeniz'li olan Turan'ın babası Kastamonu'lu, annesi ise Sinop'ludur.

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Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı.

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2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

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