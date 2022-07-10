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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un bayram paylaşımı Twitter'da gündem oldu

10.07.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Ada Masalı' adlı dizi birlikte rol aldığı Alp Navruz ile arkadaşlıkları zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyor. Çiftin bayram kutlaması için yaptığı paylaşımda, Alp Navruz'un sevgilisi Ayça Ayşin Turan'ı havalara uçurduğu forğrafı Twitter'dan trend oldu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un bayram paylaşımı Twitter'da gündem oldu

'Ada Masalı' adlı dizi birlikte rol aldığı Alp Navruz (31) ile arkadaşlıkları zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan (29), sosyal medyanın en çok konuşulan çiftleri arasında.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, Kurban Bayramı için sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla Twitter'dan trend topic (TT) oldular.

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Alp Navruz'un sevgilisi Ayça Ayşin Turan'ı havalara uçurduğu fotoğrafa, "İyi bayramlar" notunu ekledi. Çiftin paylaşımı, hayranları tarafından pek çok defa paylaşılınca, Twitter Türkiye gündeminde TT listesine girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan
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