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Aycan ve Sercan aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

05.10.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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Aycan ve Sercan aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ile aralarında çıkan aşk dedikoduları hakkında ilk kez konuştu.

Aralarında aşk dedikoduları çıkan Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım dün akşam Nişantaşı'nda bir mekanda eğlendiler. Survivor yarışması boyunca Ünlüler takımında beraber mücadele eden Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım'ın aralarındaki samimiyet Survivor adasından İstanbul'a taşındı.

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Sercan Yıldırım'ın kendisi gibi futbolcu olan Aycan Yanaç ile önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda eğlendiler.
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Mekan çıkışı soruları cevaplayan Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ile aralarında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu.

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Yıldırım, "Aycan benim kardeşimdir, asla öyle bir şey yok" diye cevap verdi. Aycan Yanaç ise soruları yanıtsız bıraktı.

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