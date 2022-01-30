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Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı: Kimseyi zorla tutmuyoruz, Aycan Survivor'ı bırakabilir

30.01.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Survivor son bölümde Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç hakkındaki yeni gelişmeyi açıkladı. Aycan'ın bir sakatlığının olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Survivor'ı bırakması söz konusu. Buna kendisi karar verecek. Sakatlık olmadığı için kendisine kısa bir süre verdik. Aycan'ın ayrılma kararını açıklayabilirim" dedi.

Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı: Kimseyi zorla tutmuyoruz, Aycan Survivor'ı bırakabilir

Survivor All Star'da yarışan ancak günlerdir ortalıkta görünmeyen Aycan Yanaç'ın akıbeti belli oldu. Survivor'ın 30 Ocak Pazar ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aycan'ın yarışmadan ayrılma durumunun olduğunu duyurdu.

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"ZORLA TUTMUYORUZ, AYCAN GİDEBİLİR"

Aycan'ın bir sakatlığı bulunmamasına rağmen şartlara dayanamadığı için yarışmadan ayrılma kararı alabileceğini duyuran Ilıcalı, "Aycan için çok iyimser değilim" dedi. Aycan hakkında kararı kısa süre içinde açıklayacaklarını ifade eden Ilıcalı şunları söyledi:

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"Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir. Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız. Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Sakatlık olmadığı için süre çok uzun değil çok kısa süre içinde karar vermesini istedik. Belki yarın Aycan'la ilgili ayrılma kararını size bildirmek durumunda kalabilirim"

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Aycan Yanaç survivor Acun Ilıcalı
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