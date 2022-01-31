Survivor eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Barış Murat Yağcı'nın ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan gönüllüler takımı, ikinci dokunulmazlık oyununa da oldukça motive geldi. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybetmek istemeyen ünlüler takımı ise varını yoğunu bu oyunda gösterdi.

Güç ve denge olayının oldukça önemli olduğu ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar karşı takımın elindeki labutları, kendi ellerindeki labut düşmeden düşürmeye çalıştı.

Son ana kadar başa baş geçen mücadelenin ardından ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2-1'lik skorla gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımı bir kez daha konseyde oylama yaptı.

Yapılan oylamada, Birsen, Furkan, Mert ve Parviz'in isimleri yazıldı.

Oylamada Birsen'e 5, Furkan'a 4, Parviz ve Mert'e ise birer oy çıktı. Böylece Survivor ünlüler takımında eleme adayı olarak sürgün adasına giden ikinci yarışmacı Birsen Bekgöz oldu.



SÜRGÜN ADASINDA TOPLAM 8 GÜN KALMIŞ OLACAK

İkinci defa sürgün adasına gönderilen Birsen ise takımdaki erkek yarışmacılara sitem ederek "Bunu bekliyordum, kızlar kızları yazmak istemiyor. Erkeklerin ise bir kızı yazmak kolaylarına geliyor. Erkekler başka bir erkeği yazıp risk almak istemiyor" dedi.



Birsen sürgün adasına ilk gittiğinde 5 gün kalmıştı. Bu defa ise 3 gün kalacak.



