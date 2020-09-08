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Aycan Yanaç'tan Sercan Yıldırım paylaşımı! 'Özledim sanki'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:23 | Son Güncelleme

Nisa ve Barış'ın paylaşımlarından sonra Aycan Yanaç'tan da Sercan Yıldırım'lı bir poz geldi. Birbirlerini özleyen ikilinin paylaşımları hayranlarından beğeni topladı.

Aycan Yanaç'tan Sercan Yıldırım paylaşımı! 'Özledim sanki'

Survivor yarışması boyunca Ünlüler takımında beraber mücadele eden Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım'ın aralarındaki özel bağ Survivor adasından İstanbul'a taşındı.

Yarışmada adı Nisa Bölükbaşı'yla aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım elendikten sonra her şeyin Survivor adasında kaldığını ve unuttuğunu söylemişti.

Sercan Yıldırım'ın kendisi gibi futbolcu olan Aycan Yanaç'la ilişkisi merak konusu olurken Aycan'ın Sercan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım ise ikilinin hayranlarını hareketlendirdi. Aycan paylaşımına "özledim sanki" notunu düştü.

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