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Kocası öldükten sonra hayata küsmüştü! Son hali ise şoke edici

gizemino gizemino
YAŞAM  | 13.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

Bir süre önce eşini kaybeden Marci Frank ünlü stil danışmanın himayesi altına girdi! Birkaç işlem sonrası bambaşka biri olan Marci son haliyle 20 yaş daha genç gösteriyor. İşte o fotoğraf...

Kocası öldükten sonra hayata küsmüştü! Son hali ise şoke edici

Kimi zaman yaşanmışlıklardan kimi zaman rutinlikten kaçmak için dış görünüşümüzde değişikliğe gideriz. Fakat bazen de üzüntüden hiçbir şey yapmak istemez, aynaya baktığımızda gördüğümüz şeyden hoşlanmasak da ne çıkan beyazları kapamak için çaba gösteririz ne de kıyafetimize özen veririz.
Marci Frank ismindeki kadın da dış görünümünden sıkılmıştı. 2015’te eşini kaybeden kadın, hayata tamamen küsmüş ve kendisini eskisi gibi güzel hissetmek istiyordu.

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Neyse ki ünlü stil uzmanı Christopher Hopkins Marci'nin imdadına yetişti. "TheMakeOverGuy" adlı Youtube kanalı ile kadın erkek fark etmeksizin birçok kişiyi baştan yaratan stil danışmanı Marci'yi adeta yeniden yarattı.

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BEYAZLARINDAN KORKMUYOR!

Marci, uzun süredir beyazlarını kapamak için saçını koyu renge boyattığını fakat daha sonra bundan sıkıldığını söyledi. Stil danışmanı Christopher Hopkins'ten saçını doğal bırakmasını isteyen Marci, beyazlarından çekinmediğini onlarla da kendini güzel hissetmek istediğini anlattı.
Birkaç işlemden sonra bambaşka biri olan Marci, “66 yaşındayım ve hayatımda saçımı hiç bu renge boyatmamıştım” dedi.

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değişim fotoğrafları stil danışmanı Marci Frank Christopher Hopkins

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