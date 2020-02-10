Ayda Mosharraf kimdir? O Ses Türkiye Ayda Mosharraf nereli ve kaç yaşında?

O Ses Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yarışan Ayda Mosharraf, güçlü sesiyle beğeni toplamıştı. Ayda Mosharraf, O Ses Türkiye'nin işitme engellilere destek için yapılan Yıldızlar Gecesi özel bölümünde yeniden sahne aldı. Ayda Mosharraf, 10 yılın şampiyonun belirleneceği O Ses Türkiye'nin özel bölümünde canlı yayında İsyan şarkısını seslendirdi. İlk turları başarıyla geçen Ayda Mosharraf, yarı finalde elendi. İşte başarılı yarışmacı Ayda Mosharraf hakkında merak edilenler.

AYDA MOSHARRAF KİMDİR?

Ayda Mosharraf, 8 Ocak 1990 tarihinde İsveç'in Göteborg Şehrinde doğmuştur. 2008 yılından beri İngiltere'de yaşamaktadır. Babası İran'lı Annesi Türk’tür. 10 yaşında şarkı söylemeye başlamıştır. İngiltere'de Üniversitede Psikoloji okumaktadır.

Ayda Mosharraf, 2011 yılında katıldığı Acun Ilıcalı’nın sunduğu Yetenek Sizsiniz yarışmasında Hülya Avşar tarafından elenmişti. 2012 yılında da O Ses Türkiye Yarışması'na İngiltere'den katıldı.

O Ses Türkiye yarışmasına İngiltere'den katıldı. Ama burada da elendi. Elendikten sonra "Yok Böyle Dans" yarışmasının orkestrasında Acun Ilıcalı’nın isteği ile 3 hafta şarkı söyledi.

16 yaşından beri şarkı yazan Ayda; müziği çok sevdiğini, her nefes alış-verişinde müziği yaşadığını söylüyor. Türk kızı olarak yarışmada olmaktan gurur duyduğunu ve Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istediğini belirtiyor.

