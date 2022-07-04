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  4. Aydan Şener bikinili pozunu paylaştı! "20 yaşında gibisiniz"

Aydan Şener bikinili pozunu paylaştı! "20 yaşında gibisiniz"

04.07.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda oynayan ve bir döneme güzelliğiyle damga vuran Aydan Şener bikinili pozunu paylaştı. 59 yaşında olan ünlü oyuncunun pozunu görenler "20 yaşında gibisiniz" yorumlarında bulundu.

Aydan Şener bikinili pozunu paylaştı! "20 yaşında gibisiniz"

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen, 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran bir dönemin güzel oyuncusu Aydan Şener yıllara meydan okuyor. Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından Aydan Şener sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor. Aydan Şener son olarak renkli bikinisiyle boy gösterdi.

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Aydan Şener'in pozunu gören hayranları oyuncuya beğeni yağdırdı.

Aydan Şener'e "20 yaşında gibisiniz", "Bu güzelliğinizi ve formunuzu nasıl korudunuz?", "Yok zaman size işlemiyor" yorumları yağdı.


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Aydan Şener
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