Aydan Şener'den Kenan Kalav açıklaması

Ukrayna’daki izleyicilerin yoğun isteği üzerine Aydan Şener’i konuk etmek için sanatçıyla iletişime geçen ekip, ülkelerinde hala Çalıkuşu’nun izlendiğini ve Aydan Şener’in çok sevildiğini söyleyerek Şener’e özel hayatından sanat hayatına, Çalıkuşu dizisi döneminden yeni işlerine dair birçok soru sordu.

"KENAN KALAV İLE HALA GÖRÜŞÜYORUZ"

Ukraynalı izleyicilerin en merak ettiği Çalıkuşu’ndaki rol arkadaşı Kenan Kalav ile görüşüp görüşmediği sorusuna, ‘’Kenan ile hala konuşuyoruz. Ama İspanya’da restoran işletiyor ve arada bir Türkiye’ye geliyor. Sevdiğim bir arkadaşım. Telefonda görüşüyoruz’’ diye cevap verdi.

Son çekilen Çalıkuşu projesi için teklif geldiğini ve reddettiğini ileten sunucuya sanatçı, "Öyle bir teklif gelmedi. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Ama gelseydi de kabul etmezdim çünkü biz bir tane çektik ve o öyle bir yerde ki orada kalmalı. Tekrar oynamayı hiç düşünmezdim bu yüzden. Ama oynayan oyuncular çok başarılıydı elbette" dedi.

"HAYATIMDA BİRİ YOK"

Özel hayatıyla ilgili sorulan soruya 'Hayatımda, kalbimde biri yok' diyerek cevap veren Şener, özgürlüğün tadını çıkardığını söyledi.

Hala genç ve fit olmasına dair sorulara Aydan Şener, "Beni böyle gördüğünüz için teşekkür ederim ama ben kendimle ve fiziğimle barışık bir insanım. Hayata pozitif bakıyorum. Canlıları seviyorum. Özel maskelerim yok yüzümle çok uğraşan biri değilim ama doğal maskeler yaparım. Limon suyunu ya da pirinç kaynatıp suyunu yüzüme sürerim. Spor yapmayı çok sevmem. Yürüyüşler yaparım. Evde çok oturan biri de değilim hareketliyim. 4 köpeğim ve 20’ye yakın kedim var. Gün boyu onların peşinden koşuyorum" dedi.

