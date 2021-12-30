Aydemir Akbaş'ı ağlatan sürpriz! "95'ten önce ölmeyeceğim"

Yeşilçam'ın oyuncularından Aydemir Akbaş yeni yaşını kutladı. 2010 yılında gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya 2018 yılında kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Sağlığı iyi görülen Akbaş arkadaşlarıyla buluştu.

Akbaş yapılan sürpriz karşısında ise duygulandı. Usta oyuncu, “Ben çok zor ağlarım ama bu benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostluğun karşılığını bugün aldım. 95’den önce ölmeyeceğim bunu size söylüyorum" dedi.

AYDEMİR AKBAŞ KAÇ YAŞINDA?

1936 yılında İstanbul Feriköy’de dünyaya gelen Aydemir Akbaş’ın babası Manastır’dan göç etmiş Arnavut kökenlidir. Anne tarafından ise aslen Trabzon Sürmene’lidir. Akbaş'ın 1 kız 2 erkek kardeşi var.

