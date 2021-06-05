Aydemir Akbaş kimdir, nereli? Aydemir Akbaş kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

Her Cumartesi saat 20:00'da Star TV'de yayınlanan sevilen program İbo Show'a bu hafta Aydemir Akbaş konuk olacak. Vatandaşlar Aydemir Akbaş kimdir, nereli gibi soruları merak edip araştırıyor. Peki Aydemir Akbaş kimdir, nereli? Aydemir Akbaş kaç yaşında?
85 yaşındaki Aydemir Akbaş, 1936 senesinde Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yapan Akbaş, gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalışmıştır. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi pek çok oyunda rol almıştır.1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile sinemaya geçiş yapan Akbaş, bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynamıştır. 1974 senesinde Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol almıştır. Daha sonraki dönemlerde İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları da yapmıştır.
Cem Davran ile 2007'de oynadığı "Avrupalı" Ekim 2007 tarihinde rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Oyuncu olarak 125 filmde görev yapan Aydemir Akbaş, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur. Son filmi Şafak Sezer ile oldukça tanınıp ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol almıştır, 8 filmin yönetmenliğini yapıp, 30 kadar tiyatro oyununda oynamıştır. Aynı zamanda birçok TV dizisinde rol almıştır. 33 filmin senaryosunu yazmıştır. Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biri olan Akbaş, aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.
Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.
2005 Naciye'yi Kim Sevmez
2007 Avrupalı
2009 Kolpaçino
2009 Gölgesizler
2010 Kutsal Damacana 2: İtmen
2011 Kolpaçino: Bomba
2016 Alemde 1 Gece
2016 Kolpaçino 3. Devre Filmler
1964 Keşanlı Ali Destanı
1965 Bitmeyen Yol
1965 Güzel Bir Gün İçin
1966 Hudutların Kanunu
1966 At Avrat Silah
1966 Kovboy Ali
1966 Çirkin Kral
1966 Eşrefpaşalı
1966 Nuh'un Gemisi
1968 Alevli Yıllar
1968 Vesikalı Yarim
1969 Vatan ve Namık Kemal
1969 Belanın Yedi Türlüsü
1969 Yaşamak Ne Güzel Şey
1974 Antar Fi Bilad Ir-Ruman
1975 Diyet
1975 Bitirimler Sınıfı
1975 Ayıkla Beni Hüsnü
1975 Alemin Keyfi Yerinde
1975 Ali Cengiz Oyunu
1975 Çapkın Kızlar
1975 Kazım'a Bak Kazım'a
1975 Vay Anasına On Yedii
1975 İkimiz Bir Fidanız
1975 Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak
1975 Tantana Kemal
1976 Kolombo Şakir
1976 Ah Ne Güzel Nane Şekeri
1977 Hızlı Giden Yorulur
1977 Güneş Ne Zaman Doğacak
1977 Bazıları Cacık Sever
1978 Bionik Ali Futbolcu
1978 Astronot Fehmi
1978 Kendin Pişir Kendin Ye
1978 Çapkınlar Kıralı
1978 Zeynelle Veysel
1978 Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Agaçta
1979 Haydar
1979 Delidir Ne Yapsa Yeridir
1979 Süper Selami
1979 Acemi Dolandırıcılar
1979 Afferin Çocuga
1979 Öttür Kuşu Ömer
1979 Tatlı ve Güzel
1979 İstanbul Geceleri
1979 Şerefsiz Şeref
1979 Oooh Oh
1979 Binlik Nail
1979 İster Gül İster Ağla
1980 Nokta İle Virgül: Şaşkın Milyonerler
1981 Seni Yakacaklar
1982 Şabancık
1983 Futboliye
1984 Lodos Zühtü
1985 Gazino Bülbülü
1985 Sevmek
1986 Ödlek
1986 Ay Işığı Operasyonu: 007,5
1987 Düş Yakamdan Osman
1987 Seyyar Kamil
1987 Gülüm Benim
1988 Bir Kulum İşte
1990 Boynu Bükük Küheylan
1990 Hanımın Çiftliği
2004 Yadigar
2004 Paydos
2005 Köpek
1975 Tipsiz
1987 Düş Yakamdan Osman
1989 Dilekçe
1989 Bakımsız Tarzan
1989 Hopla Dünya
1990 Muhteşem Enayi
1990 Çılgın Berber
1960 Hakkımı Ver Hakkı
1960 Keşanlı Ali Destanı
1960 Düş Yakamdan Osman
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