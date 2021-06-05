Aydemir Akbaş kimdir, nereli? Aydemir Akbaş kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

85 yaşındaki Aydemir Akbaş, 1936 senesinde Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yapan Akbaş, gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalışmıştır. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi pek çok oyunda rol almıştır.1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile sinemaya geçiş yapan Akbaş, bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynamıştır. 1974 senesinde Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol almıştır. Daha sonraki dönemlerde İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları da yapmıştır.

Cem Davran ile 2007'de oynadığı "Avrupalı" Ekim 2007 tarihinde rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Oyuncu olarak 125 filmde görev yapan Aydemir Akbaş, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur. Son filmi Şafak Sezer ile oldukça tanınıp ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol almıştır, 8 filmin yönetmenliğini yapıp, 30 kadar tiyatro oyununda oynamıştır. Aynı zamanda birçok TV dizisinde rol almıştır. 33 filmin senaryosunu yazmıştır. Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biri olan Akbaş, aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

AYDEMİR AKBAŞ FİLMOGRAFİ

2005 Naciye'yi Kim Sevmez

2007 Avrupalı

2009 Kolpaçino

2009 Gölgesizler

2010 Kutsal Damacana 2: İtmen

2011 Kolpaçino: Bomba

2016 Alemde 1 Gece

2016 Kolpaçino 3. Devre Filmler

1964 Keşanlı Ali Destanı

1965 Bitmeyen Yol

1965 Güzel Bir Gün İçin

1966 Hudutların Kanunu

1966 At Avrat Silah

1966 Kovboy Ali

1966 Çirkin Kral

1966 Eşrefpaşalı

1966 Nuh'un Gemisi

1968 Alevli Yıllar

1968 Vesikalı Yarim

1969 Vatan ve Namık Kemal

1969 Belanın Yedi Türlüsü

1969 Yaşamak Ne Güzel Şey

1974 Antar Fi Bilad Ir-Ruman

1975 Diyet

1975 Bitirimler Sınıfı

1975 Ayıkla Beni Hüsnü

1975 Alemin Keyfi Yerinde

1975 Ali Cengiz Oyunu

1975 Çapkın Kızlar

1975 Kazım'a Bak Kazım'a

1975 Vay Anasına On Yedii

1975 İkimiz Bir Fidanız

1975 Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak

1975 Tantana Kemal

1976 Kolombo Şakir

1976 Ah Ne Güzel Nane Şekeri

1977 Hızlı Giden Yorulur

1977 Güneş Ne Zaman Doğacak

1977 Bazıları Cacık Sever

1978 Bionik Ali Futbolcu

1978 Astronot Fehmi

1978 Kendin Pişir Kendin Ye

1978 Çapkınlar Kıralı

1978 Zeynelle Veysel

1978 Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Agaçta

1979 Haydar

1979 Delidir Ne Yapsa Yeridir

1979 Süper Selami

1979 Acemi Dolandırıcılar

1979 Afferin Çocuga

1979 Öttür Kuşu Ömer

1979 Tatlı ve Güzel

1979 İstanbul Geceleri

1979 Şerefsiz Şeref

1979 Oooh Oh

1979 Binlik Nail

1979 İster Gül İster Ağla

1980 Nokta İle Virgül: Şaşkın Milyonerler

1981 Seni Yakacaklar

1982 Şabancık

1983 Futboliye

1984 Lodos Zühtü

1985 Gazino Bülbülü

1985 Sevmek

1986 Ödlek

1986 Ay Işığı Operasyonu: 007,5

1987 Düş Yakamdan Osman

1987 Seyyar Kamil

1987 Gülüm Benim

1988 Bir Kulum İşte

1990 Boynu Bükük Küheylan

1990 Hanımın Çiftliği

2004 Yadigar

2004 Paydos

2005 Köpek

1975 Tipsiz

1987 Düş Yakamdan Osman

1989 Dilekçe

1989 Bakımsız Tarzan

1989 Hopla Dünya

1990 Muhteşem Enayi

1990 Çılgın Berber

AYDEMİR AKBAŞ TİYATROLARI

1960 Hakkımı Ver Hakkı

1960 Keşanlı Ali Destanı

1960 Düş Yakamdan Osman

