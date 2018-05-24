Aydemir Akbaş'tan uyuşturucu açıklaması! Setlerde herkes kullanıyor

Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncu Aydemir Akbaş, son zamanlarda medyada çıkan setlerde uyuşturucu kullanımını hakkında açıklama yaptı.

"HERKESİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI SETLER ÖZLENİR Mİ?"

Muhabirlerin "Setleri özlediniz mi?" sorusuna sert bir dille cevap veren Akbaş, Herkesin uyuşturucu kullandığı setler özlenir mi? Setlerde içiyorlar. Bunlara sopa sopa! 5 yıl tıkıyorsun içeri bak nasıl düzeliyorlar. Ben daha esrardan bir nefes çekmiş adam değilim. Kanserden sonra sigarayı da bıraktım." dedi.

"ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE DÜNYASI KURULMUŞ"

Oyuncu Asuman Dabak geçen ay katıldığı 'Bağımlılık' panelinde Aydemir Akbaş'a benzer açıklamalar yapmıştı. Dabak, "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda. Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki inanılmaz. 'Ne olacak canım, herkes kullanıyor' mantığı hakim" demişti.





