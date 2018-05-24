MAGAZİN

Aydemir Akbaş'tan uyuşturucu açıklaması! Setlerde herkes kullanıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Asuman Dabak'ın ardından usta oyuncu Aydemir Akbaş da setlerde içilen uyuşturucu madde kullanımına hakkında "Herkes setlerde uyuşturucu kullanıyor. Bunlara sopa sopa" diyerek tepki gösterdi.

Aydemir Akbaş'tan uyuşturucu açıklaması! Setlerde herkes kullanıyor

Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncu Aydemir Akbaş, son zamanlarda medyada çıkan setlerde uyuşturucu kullanımını hakkında açıklama yaptı.

"HERKESİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI SETLER ÖZLENİR Mİ?"

Muhabirlerin "Setleri özlediniz mi?" sorusuna sert bir dille cevap veren Akbaş, Herkesin uyuşturucu kullandığı setler özlenir mi? Setlerde içiyorlar. Bunlara sopa sopa! 5 yıl tıkıyorsun içeri bak nasıl düzeliyorlar. Ben daha esrardan bir nefes çekmiş adam değilim. Kanserden sonra sigarayı da bıraktım." dedi.

aydemir-akbas-tan-sok-sozler-herkes-setlerde-10880725_2408_m

"ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE DÜNYASI KURULMUŞ"

Oyuncu Asuman Dabak geçen ay katıldığı 'Bağımlılık' panelinde Aydemir Akbaş'a benzer açıklamalar yapmıştı. Dabak, "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda. Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki inanılmaz. 'Ne olacak canım, herkes kullanıyor' mantığı hakim" demişti.

aydemir-akbas-tan-sok-sozler-herkes-setlerde-10880725_7916_m

PARTNERTolgahan'ın zor anları!Tolgahan'ın zor anları!
Çağla Şıkel zafiyetten serum yedi!Çağla Şıkel zafiyetten serum yedi!
İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktıİbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydemir Akbaş Asuman Dabak set uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

AK Parti'de liste krizi!

AK Parti'de liste krizi!

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'a çağrı

Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'a çağrı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ashley Graham soyunma kabininde...

Ashley Graham soyunma kabininde...

Kate Middleton ve Meghan Markle düelleosu! İlk hareket düelleosu

Kate Middleton ve Meghan Markle düelleosu! İlk hareket düelleosu

Şeyma Subaşı'nı kızdırdılar

Şeyma Subaşı'nı kızdırdılar

Çağla Şıkel zafiyetten serum yedi!

Çağla Şıkel zafiyetten serum yedi!

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Burcu Esmersoy: Hissediyorum! İkizlerim olacak!

Burcu Esmersoy: Hissediyorum! İkizlerim olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.