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Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen acı itiraf! Bunu kimse bilmiyordu

02.11.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının 86 yaşındaki usta ismi Aydemir Akbaş, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydemir Akbaş ilk kez 1964 yılında nikah masasına oturdu ve 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. Yeşilçam'ın efsanelerinden olan Aydemir Akbaş, yıllar önce 11 günlükken kaybettikleri bebeklerini anlattı. Bebeklerinin doktor hatası yüzünden öldüğünü söyleyen oyuncu, "Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum..." diyerek dikkat çekti.

Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen acı itiraf! Bunu kimse bilmiyordu

Türk Sineması'nın tanınmış oyuncularından Aydemir Akbaş, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Akbaş, uzun yıllardır evli olduğu Beyhan Benek ile bir çocuklarının olduğunu ancak doğumdan 11 gün sonra kaybettiklerini anlattı.

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"BEBEĞİMİZ 11 GÜN YAŞADI"

Bebeğinin neden öldüğünü anlatan Aydemir Akbaş, "Bebeğimiz 11 gün yaşadı. Prematüre doğdu, evde özel odada ayırarak camlı bir kapı yaptırarak hemşire tutmuştuk. Çocuğum için kitap yazmayı düşündüm ama Beyhan istemedi. Doktor hatasıydı. Doktor, Amerika'ya giderken asistan tayin etmiş. Asistan da çocuğun kakası kontrol edin diye bize söylemeyi unutuyor. Hemşire bana 'çocuk kakasını yapamıyor, huylanıyorum' dedi.
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"ÇOCUĞUM İYİ Kİ YAŞAMAMIŞ, BABALIK YAPAMAZDIM"

Bebeğini kaybettiği süreci anlatan Aydemir Akbaş, o yaşasaydı babalık yapamayacağını da söyledi:

"Çok önemli bir doktora gösterdik. O da ameliyat yapılması gerektiğini söyledi ama yaşaması %3'tü. Bütün hastaneleri gezdik. Doğumun gerçekleştiği hastanedeki bir doktor 'ben bu ameliyatı koridorda bile yaparım' dedi. Bizim gittiğimiz doktor müsaade etmedi. Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum. Çünkü ben babamın bize baktığı gibi çocuğuma bakamayacağıma inandım. Babam yemez bize yedirirdi. Benim için sanatçının çocuğu olması yanlış. Çünkü uğraşamazsın. Sorumluluk sahibi olamazsın ve ben olamazsam deliririm. Bizim zamanımızda tiyatro yapmak çok zordu."

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