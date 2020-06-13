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Aydemir Akbaş: Ünlüler 'paramız yok' diye sıkmasınlar, ben yemem

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 09:57 | Son Güncelleme

Aydemir Akbaş, yeni normal düzene geçilmesiyle parklar ve plajlardaki iç içe eğlenen kalabalıkların görüntüsüne isyan etti.

Aydemir Akbaş: Ünlüler 'paramız yok' diye sıkmasınlar, ben yemem

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasından sonra yürüyüşe çıktığı Mecidiyeköy’de ortaya çıkan Yeşilçam’ın ünlü ismi, parklarda ve denizlerde tedbirsizce eğlenenlere tepki gösterip, "Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar. Bu durumu hala çocuk oyuncağı zanneden bir zümre var, seyrettikçe deliriyorum öyle denizlerde, parklarda gezenler var. Bu inanılmaz bir gaflet ve cehalet. Bunu normal bir insan yapamaz, bu insanlar hala ne olduğunun farkında değil. Bir ülkeyle savaş daha kolay düşmanını görmüyorsun ki, ben ölsem sebebi onlar" diye konuştu.

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'KİBARLIKTAN ANLAMIYORLAR! BUNLARI İÇERİ TIKMAK LAZIM'

Bu durumun kültür ya da eğitimle seviyesinin yüksek olup olmamasıyla ilgisi olmadığını savunan Akbaş, caydırıcı cezalar alınması gerektiğini savundu. Altmış gün sonra dışarıya çıktığını ve yürüyüş yapmayı özlediğini söyleyen ünlü aktör, yeni normal düzene geçilmesiyle haberlerde izlediği kalabalıkların görüntülerine isyan edip şöyle konuştu: "Üniversiteli olur ama yine görgüsüz olur, adamın Ulus’ta oturması bir şey ifade etmez, orada da görgüsüz var, Caddebostan’da var. Bu tamamen görgüsüzlük. Şımarığa bak ‘Denizi özlemiştim, iyi ki yasaklar kalktı’ diyor. Ne denizi arkadaş? Bunlara adam başı iki bin falan değil, on bin ya da yirmi bin lira para cezası verip, içeride yatırmaları lazım. Bunları ibreti alem için içeriye tıkacaksın, resmen dalga geçiyorlar. Kırk yıl önce İstanbul’da böyle bir şey, böyle görgüsüzlük, böyle halk yoktu. Bu İstanbul 20 milyon olunca böyle oldu. Devlet sopayı alacak eline, kibarca ‘Lütfen yapmayın, lütfen uyun’ dan anlamıyorlar. Sopadan hoşlanıyor bunlar. Bu kadar mücadelenin hiçbir anlamı kalmaz, onca insan sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İkinci dalga olursa ne plajı, ne parkı ne de Caddebostan’ı kalır bu işin. Bunlar normal insanların da hayatlarıyla oynuyorlar"

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'ÜNLÜLER PARAMIZ YOK DİYE SIKMASINLAR, BEN YEMEM'

Aydemir Akbaş ayrıca salgın döneminde işlerinin bozulduğunu söyleyerek para kazanamadıklarını açıklayan ünlü isimleri ayıpladığını belirtip “Kalkıp bana masal anlatmasınlar ‘kenarda bir şeyim yok’ diye. Ben nasıl ayakta duruyorum? Kenarda birikimim var, olmasa ne olacaktı? Bu devirdekiler uyanık, bizim zamanımızdakiler parayı yerdi, o dönem faizler 700’lerdeyken paramı faize koymadım. Ünlülerin hele dizide oynayanların şikayet etmesi olmaz. Ya yazlık almışlardır ya da dolar almışlardır. Boşa sıkmasınlar Aydemir Akbaş yemez, çıkıp böyle beyanat vermeleri de ayıp” diye konuştu. (SnobMagazin)

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