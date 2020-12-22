Ayder Yaylası bungalov evleri yılbaşı tatili için ilgi görüyor! Ayder Yaylası nerede, hangi ilimizdedir? Ayder Yaylası nasıl gidilir?

Yemyeşil doğası, tertemiz havası ve benzersiz kültürüyle Ayder Yaylası, yılın her dönemi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Turistlerin bölgeye akın ettiği dönemlerden bir tanesi de yılbaşı oldu. Üstelik pandemi endişesine rağmen, bölge yoğun ilgi görüyor. Uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen tatilciler tarafından, yılbaşı tatili için koronavirüs kaygısından uzak bir ortamda ve doğayla iç içe yeni yıla girmek üzere Ayder Yaylası tercih ediliyor. Peki, Ayder Yaylası hangi ilimizdedir? Ayder Yaylası nerede kalınır? İşte Ayder Yaylası dağ evleri ve yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenler... Kayak merkezleri yılbaşında dolacak! İşte kışın kayak tatili için 10 öneri! Nerede kayak yapılır? Kayak yapılabilecek yerler AYDER YAYLASI NEREDE? Yayla, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin 19 km güneydoğusunda yer alıyor. Ladin ve kayın ormanları ile kaplı olan yayla, 1350 m rakımda. Bölge, oldukça zengin bir bitki örtüsüne sahip. Üstelik vadi içinde Bulut, Aşıklar ve Gürgendibi şelaleleri de bulunuyor. Her daim yemyeşil bir görünüme sahip olan yayla adeta oksijen deposu olarak adlandırılıyor. Üstelik yayla içinden Kavron Deresi de akıyor.

AYDER YAYLASI BUNGALOV EVLERİ Bölgede konaklamak isteyenler için çok sayıda seçenek bulunuyor. Yayla, özellikle yılbaşı tatili için plan yapanların ilk tercihlerinden bir tanesi oldu. DHA’nın haberine göre Ayder Yaylası’ndaki lüks bungalov evlerin geceliği çift kişi için bin TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Bölgedeki lüks ahşap otellerde 4 günlük tatil planlayanlar için ise çift olarak 3 bin TL’lik paket fiyatlar talep ediliyor. Jakuzili, iki katlı, şömineli ve ahşap evlerde ve otellerde izole bir tatil geçirmek isteyenler şimdiden rezervasyon yaptırıyor. Bölgedeki turizm işletmecisi Ali Haşimoğlu, DHA’ya, "Bu yıl Akdeniz turizmine göre Karadeniz biraz daha yoğundu. Bunun sebebi de tabii ki muhteşem doğası. Hafta sonu kısıtlamalarının başlamasıyla beraber insanlar yeniden doğaya yöneldiler. Yılbaşındaki 4 günlük kısıtlama için şimdiden yoğun bir talep var. 4 gün evde geçirmek istemeyenler doğaya yöneldiler ve tercihlerini de en çok bungalov evlerden yana kullanıyorlar. Bungalov evler temas ortamını azaltıyor, insanlar kendilerini daha özgür hissediyorlar” şeklinde konuştu.

Ayder Yaylası’nda bungalov tesis işletmecisi Hasan Durmuş ise, "Pandemi dolayısıyla tüm dünyada turizm sektöründe sıkıntılar yaşanırken aslında biz bungalov işletmecileri bu durumdan çok etkilenmedik. Çünkü insanların tatil tercihleri dağ evlerinden yana değişti. Burada tatil yapmak isteyenler, kendilerine ait bir alanda bulunuyorlar, kimseyle temas etmiyorlar. Doğanın onlara sunduğu muhteşem manzaranın ve temiz havanın keyfini yaşıyorlar. Hafta sonu kısıtlamalarında da bungalovlarımız dolu oluyor. Önümüzdeki 4 günlük yılbaşı kısıtlaması için de şu anda yüzde 80 rezervasyonu tamamladık” ifadelerini kullandı. AYDER YAYLASI NASIL GİDİLİR? Bölgeye farklı alternatifleri tercih ederek ulaşmak mümkün. Özel araçla gidecek olanların Karadeniz sahil yolunu kullanması gerekiyor. Rize’den yola çıkanlar ise 1 saatlik bir sürenin sonunda yaylaya kolayca ulaşabiliyor. Araçla seyahat ederken ilk olarak Ardeşen Fırtına Köprüsü geçiliyor, Ayder Kaplıcaları yönüne saparak Çamlıhemşin’e ulaşılıyor. Sonrasında bir 19 km daha yol gidildikten sonra yaylaya geliniyor. Bu süreçte Fırtına Vadisi geçiliyor ve araçlara eşsiz bir manzara eşlik ediyor.

Bunun yanı sıra bölgeye uçakla da seyahat etmek mümkün. Bunun için Trabzon Havalimanı kullanılıyor. Havaalanından minibüsler veya Havaş kullanılarak Pazar ilçesine ulaşılıyor. İlçeden de Ayder veya Çamlıhemşin’e giden minibüsler sayesinde yolculuk sona eriyor.