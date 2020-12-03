Kayak merkezleri yılbaşında dolacak! İşte kışın kayak tatili için 10 öneri! Nerede kayak yapılır? Kayak yapılabilecek yerler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda vatandaş, tatil konusunda kararsızlık yaşıyor. Kayak tutkusundan vazgeçmek istemeyenler ise kışın kayak yapılan yerler konusunda araştırma içerisine girmeye başladı. Özellikle yeni yıla kayak yaparak girmek isteyenler yılbaşı tatili için arayışa geçti. Kar yağışının başlamasıyla Türkiye'de 50'yi aşkın kayak merkezinde ise hazırlıklar tamamlandı. İşte kayak yapılan yerler ile ilgili tüm detaylar... TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR DHA'nın haberine göre koronavirüse rağmen bu yıl özellikle yılbaşı dönemi için kayak merkezlerine yönelik talep patlaması yaşanıyor. Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken, Sarıkamış, Davraz, Saklıkent, Kartepe ve Ilgaz gibi kayak merkezlerine rezervasyon talebinin ciddi boyutta olduğu açıklandı. Son dakika rezervasyonlar için de umutların yüksek olduğu kayak merkezlerinde, bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan, geçen yıla göre artışla ciddi düzeyde talep geliyor. Türkiye'nin 50'yi aşkın zirvesinde kurulu kayak merkezlerinin birçoğuna ilk kar yağışı gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde kar yağışının devam etmesiyle kayak sezonunu açmayı bekleyen tesislerde, kış sezonu ve yılbaşına yönelik hazırlıklar yapılıyor. Birçok kayak merkezinde mekanik tesisler ve oteller hazırlıklarını tamamladı. Bunların birçoğunda, kayak dışında snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti gibi aktiviteler de yapılabiliyor.

OTELLERDE YÜZDE 70 KAPASİTE SINIRI Bu yıl koronavirüs gölgesinde bir sezon geçirecek kayak sektörü, yaz döneminde uygulanan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Güvenli Turizm Sertifikası programına göre hareket edecek. Otellerde ve mekanik alanlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları ön planda tutulacak. Pandemi odalarının oluşturulduğu otellerde, tıpkı sahil otellerindeki gibi müşteri kapasitesi de kurallar kapsamında en fazla yüzde 70'lere kadar kullanılabilecek. Hemen herkes, başta pandemi olmak üzere birçok felaket ve üzücü olayın yaşandığı 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. Bu yılbaşı tatili ise okullarda yüz yüze eğitimin olmaması nedeniyle kayak merkezlerindeki tatil fırsatını artırdı. Resmi tatil olan 1 Ocak 2021'in Cuma gününe denk gelmesi ise cumartesi ve pazar günleriyle birlikte üç günlük tatil fırsatı sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezlerinden yetkililer hazırlıklar, talepler ve beklentiler hakkında bilgi verdi. Coral Travel Genel Müdürü Mehmet Kamçı, kayak merkezlerine yönelik rezervasyon talepleri son 15 güne kadar iyi düzeydeyken, vaka artışının biraz olumsuz etkilediğini, ancak önümüzdeki günlerde özellikle son dakika satışlarıyla yeniden iyi olmasını beklediklerini açıkladı. Yurt içinde aralıkta hareketlenmenin artacağını belirten Kamçı, iç piyasada yılbaşı dönemi için kayak tatili taleplerinin yanı sıra, termal oteller ve İstanbul'a yakın Sapanca gibi bölgelere ilginin de iyi olduğunu söyledi.

Ürgüp nerede? Ürgüp’te gezilecek yerler nereleri? Ürgüp hangi ile bağlı? Ürgüp’ün nesi meşhur? Ürgüp yemekleri nelerdir? NEREDE KAYAK YAPILIR? Türkiye kayak tatili için tercih edilebilecek en güzel ülkelerden bir tanesi. Özellikle pandemi sürecinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar, kışın kayak tatili yapmak için birbirinden güzel destinasyonlar arasında tercih yapabiliyor. Kayak merkezleri de ziyaretçileri için son hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların keyifli bir şekilde kayak yapması için önlemler de alındı. Peki, kayak nerede yapılır? İşte kışın kayak yapmak için gidilen şehirler... KAYAK YAPILABİLECEK YERLER 1. Bursa - Uludağ Kayak Merkezi Özellikle kış turizmi denildiğinde ilk akıllara gelen yerlerden bir tanesi olan Bursa’daki Uludağ, 2.543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu’daki en büyük dağ olma özelliğini taşıyor. Uludağ, Bursa şehir merkezine 34 km mesafede yer alıyor. Tur kayağı ve helikopterli kayak açısından da uygun şartlara sahip Uludağ’da kayak haricinde snowboard, buz pateni ve kar motosikleti gibi aktiviteler de yapılabiliyor. Bölgede her seviyeye uygun, toplamda 24 pist yer alıyor. DHA'nın haberine göre Uludağ'daki otel ve işletme sahiplerinden Haluk Beceren, korona nedeniyle kayak merkezleriyle ilgili henüz alınmış bir karar olmadığını belirterek, “Uludağ'da bütün hazırlıkları tamamladık. Bu hafta sonu Erzurum-Palandöken hizmete giriyor ve kar yağışı oldukça diğer merkezler de sırasıyla devreye alınacak. Rezervasyon talebi bu yıl biraz geç başladı ama sürekli talep alıyoruz" dedi.

Otellerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' programı kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında bütün önlemlerini aldığını anlatan Beceren, pandemi odaları oluşturulduğunu, kapasitenin en fazla yüzde 70'ini kullanabileceklerini kaydetti. Oda fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 20-25, mekanik tesislerde ise cüzi artışlar olduğunu belirten Beceren, Uludağ'da bu yıl ilk defa doğalgaz kullanımının başladığını, Uludağ yolundaki asfalt çalışmasının tamamlanarak konforlu bir yola dönüştüğünü kaydetti. 2. Bolu - Kartalkaya Kayak Merkezi Bolu’nun doğusunda kalan Köroğlu Dağları’nın zirvesinde ve 1850-2200 metre rakımdaki Kartalkaya Kayak Merkezi, çam ağaçları ve bembeyaz örtüyle beraber ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor. Bölgeye şehir merkezinden yaklaşık 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor. Kayak merkezinde farklı seviyelere uygun, toplamda 21 pist yer alıyor. DHA'nın haberine göre bu kış sezonu ve özellikle yılbaşı döneminin Kartalkaya ve Ilgaz'da çok iyi olacağını ümit ettiklerini belirten Batı Karadeniz Turizm Otelciler Birliği (BAKTOD) Başkanı Halit Ergül, "Seyahat kısıtlamaları gelmezse sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu yıl fiyatlarda yüzde 50'ye yakın artış oldu. Taleplere baktığımızda hem yurt içi hem yurt dışından, özellikle Rusya'dan ciddi talep var. Rezervasyonlar geçen senelerden daha iyi. Bolu'da hava raporlarına baktığımızda Aralık'ın 10'undan itibaren kar yağışı da başlıyor. Bu yıl otellerde yılbaşı eğlencesi olmayacak. Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına dikkat ederek misafirlerimize hizmet vereceğiz" dedi.

3. Kayseri - Erciyes Kayak Merkezi Kayseri ilinin 25 km güneyinde yer alan Erciyes Dağı, 3.916 metrelik zirvesiyle Türkiye’deki en yüksek 5. dağ. Bölgede farklı zorluk derecelerinde toplamda 32 adet pist bulunuyor. 4. Kars - Sarıkamış Kayak Merkezi Kars’a 55 km uzaklıkta, 2.634 metrede yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal kar özelliğiyle ilgi görüyor. Bölgede nem oranı düşük olduğu için yağan kar buzlanmıyor ve kristalize formunu korumaya devam ediyor. Sarıkamış bu yönüyle çok sayıda kayak tutkununun tercihlerinden bir tanesi olmayı başarıyor. 5 etaplı piste sahip olan Sarıkamış’ta kayak sezonu ise Aralık ile Mart ayları arasında devam ediyor. 5. Erzurum - Palandöken Kayak Merkezi Palandöken ise 3185 metre zirveye sahip. Palandöken, Erzurum kent merkezine 5 km, havalimanına ise 15 km mesafede. Erzurum’un otantik yapısına eşlik eden Palandöken özellikle Doğu’daki en popüler kayak noktalarından bir tanesi. Toplamda 22 pistin bulunduğu Palandöken’de iki pist ise FIS tarafından olimpik pist ilan edildi. Bölge, uzun süren kış, kaliteli kar ve yükseklik arayanların tercihleri arasında. 6. Isparta - Davraz Kayak Merkezi Akdeniz bölgesinin en popüler kayak noktalarından olan 2635 metre zirveye sahip Davraz dağı ise Isparta’nın 26 km güneyinde yer alıyor. Ziyaretçiler Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini sürüyor. Kar kalitesi oldukça iyi olan bölgede hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere uygun parkurlar yer alıyor. Toplamda 23 km’ye ulaşan 12 pist var.