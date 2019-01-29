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Aydın'da 15 yaşındaki çocuk, yanan evde mahsur kalan kadını kurtardı

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Aydın'da 15 yaşındaki çocuk, yanan evde mahsur kalan yaşlı kadını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Osmanyozgatlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Medine Korkmaz'ın (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören 15 yaşındaki Kamil Bardak, alevlerin arasına girerek yaşlı kadını dışarı çıkarttı.

Bardak, bahçe kapısına geldiğinde o sırada içeri girmek isteyen vatandaşlar kapıyı bir anda açınca kapı çocuğun kafasına çarptı. Korkmaz ve Bardak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

'HİÇ KORKMADIM ÇÜNKÜ ÇIKARMASAYDIM KADIN YANACAKTI'

Aydın Devlet Hastanesinde tedavisi süren Bardak, gazetecilere, "Ne olduğunu anlamadık yangın sonrası cam bir anda patladı, hemen koştum, kapıyı kırıp tırmanarak çıktım. Millet korkudan giremeyince ben girdim. Yaşlı teyzeyi yangının içinden çıkarttım. Yürüyemiyordu, kolundan tutup çıktım. Hiç korkmadım çünkü çıkarmasaydım kadın yanacaktı. Birinin hayatını kurtarmaya vesile olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Oğlunun büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini aktaran baba İsmail Bardak da işte olduğunu, olayı duyar duymaz hastaneye geldiğini söyledi.

Bardak, "Olayın detayını öğrendikten sonra oğlumla gurur duydum. Oğlum biraz yaralandı ama bir hayat kurtardığı için çok mutluyum. "dedi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Aydın, yangın, Çocuk,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Herkesin böyle merhametli, güzel yürekli evlatları olur inşallah.
helal olsun aslan parcasi seni yetistiren ailenden allah razi olsun
Aslan Kamil.
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