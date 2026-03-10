Aydın'da dileklerin gerçek olması için pişirilen yemek!

Dileklerin kabul olması için pişirilen ve çocuklar başta olmak üzere daha çok komşulara ikram edilen bolama aşı, paylaşma kültürünün önemli bir parçası.
Doğası, kültürel varlıkları ve turizm beldeleri ile öne çıkan Aydın'ın adak yemeği, bir dileğin gerçekleşmesi adına yapılan ve paylaştıkça çoğalan bir geleneği temsil ediyor.
Pişirilen yemek, başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerine ikram ediliyor. Böylece toplumsal dayanışmanın pekiştirildiğine de inanılıyor.
Modern şehir hayatı ve değişen yaşam koşulları bu geleneği son yıllarda daha çok kırsal mahallelerle ya da özel günlerle sınırlı tutuyor.
Kent merkezinde "bolama aşı" olarak da bilinen bu yemek, Kuşadası ilçesinde "adak yemeği" olarak adlandırılıyor.
Yemeğin yapım aşamalarını anlatan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Davutlar Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin, bu yemeğin yöre kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Etin sebze ve baharatlarla uzun süre pişmesinin aromayı artırdığını belirten Sezgin, "Et, nohut ve sebzelerle harmanlanan yemeğin suyuna pirinç ya da bulgur ilave ediyoruz. Etin kendi öz suyuyla pişen bir pilavın lezzetsiz olma şansı yok. Bu, sabırla pişen özel bir lezzet." dedi.
Malzemeler (10-12 kişilik):
