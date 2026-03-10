YEMEK

Aydın'da dileklerin gerçek olması için pişirilen yemek!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin geleneksel lezzetlerinden bolama aşı, dileklerin kabul olması için pişiriliyor ve çocuklar başta olmak üzere daha çok komşulara ikram ediliyor. Yörede paylaşma kültürünün önemli bir parçası olarak yaşatılıyor.

"ADAK YEMEĞİ"

Doğası, kültürel varlıkları ve turizm beldeleri ile öne çıkan Aydın'ın adak yemeği, bir dileğin gerçekleşmesi adına yapılan ve paylaştıkça çoğalan bir geleneği temsil ediyor.

Pişirilen yemek, başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerine ikram ediliyor. Böylece toplumsal dayanışmanın pekiştirildiğine de inanılıyor.

Modern şehir hayatı ve değişen yaşam koşulları bu geleneği son yıllarda daha çok kırsal mahallelerle ya da özel günlerle sınırlı tutuyor.

Kent merkezinde "bolama aşı" olarak da bilinen bu yemek, Kuşadası ilçesinde "adak yemeği" olarak adlandırılıyor.

Yemeğin yapım aşamalarını anlatan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Davutlar Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin, bu yemeğin yöre kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

"SABIRLA PİŞEN ÖZEL BİR LEZZET"

Etin sebze ve baharatlarla uzun süre pişmesinin aromayı artırdığını belirten Sezgin, "Et, nohut ve sebzelerle harmanlanan yemeğin suyuna pirinç ya da bulgur ilave ediyoruz. Etin kendi öz suyuyla pişen bir pilavın lezzetsiz olma şansı yok. Bu, sabırla pişen özel bir lezzet." dedi.

BOLAMA AŞI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER VE TARİFİ

Malzemeler (10-12 kişilik):

  • 1 kilogram kuşbaşı dana eti
  • 1 su bardağı nohut (Akşamdan ıslatılmış)
  • 500 gram arpacık soğanı
  • 2-3 diş sarımsak (İrice dövülmüş)
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 domates ve 3 sivri yeşil biber
  • 6 su bardağı pirinç
  • 2 litre su
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  1. Et, arpacık soğanı, sarımsak, tuz, karabiber, salça, yağ, doğranmış domates, biber, akşamdan ıslatılmış nohut derin bir kap içerisinde karıştırılır.
  2. Üzerine iki çatal çapraz şekilde konulup derin büyük bir tepsiye çevrilir.
  3. Dışında iki üç parça et ve nohut bırakılır ki yemeğin piştiği anlaşılsın. İçerisine iki litreye yakın su konur.
  4. Tencerenin üstüne taş konur.
  5. Su kaynamaya başladıktan sonra yemek altı kısılarak pişirilmeye devam edilir.
  6. Nohut ve et yumuşayınca pirinç eklenir.
  7. Pilav piştikten sonra tencerenin üzerindeki ağırlık alınır.
  8. Bolama aşı, 10 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.

AFİYET OLSUN!

Kaynak: AA

En Çok Aranan Haberler

