YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Gece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyor

Şanlıurfa’da Ramazan ayıyla birlikte sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ciğer kebabına ilgi artıyor. Kentin gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip olan ciğer kebabı, özellikle gece saatlerinden itibaren yoğun talep görüyor

Gece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyor
Gökçen Kökden

Birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa’da Ramazan ayında ciğer kebabı tüketimi diğer aylara göre artış gösterirken, vatandaşlar bu kebabı en çok sahur vaktinde tüketiyor.

Gece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyor 1

Gece 00.00’da başlayan ciğer kebabı ziyafeti sahur vaktinin bitimine kadar devam ediyor. Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de tercih ettiği ve porsiyonu 300 liradan satılan ciğer kebabı, lavaş ekmeği, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla servis ediliyor.

GÜNLÜK 5 TON TÜKETİLİYOR

Gece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyor 2

Ciğer kebabı işletmecisi Eyüp Kurtboğan, vatandaşların bu yılda ciğer kebabına ilgi gösterdiğini belirterek, "Vatandaşımız her sene olduğu gibi bu sene de ciğer kebabına ilgi gösteriyorlar. Biz de öğleden sonra gelip hazırlığımıza başlıyoruz. Hazırlığımızı yaptıktan sonra vatandaşımıza iftardan sahura ciğerlerimizi ikram ediyoruz. Genelde kuzu ciğeri Urfalının tercihidir, talebe göre dana ciğer de mevcuttur ama genelde kuzu ciğeri daha çok ilgi görüyor. Ciğeri alıp küp halinde doğrarız. Ondan sonra pişirip vatandaşlarımıza sunuyoruz. Geçen seneye göre tükettim arttı. 4 ton olan tüketim tonajı 5 tona yakın hale geldi. Fiyatlar da tabi geçen yıla oranla biraz yükseldi. Yine de vatandaşlarımız memnun, gelip ciğer kebabı talep ediyorlar. Bizim usulümüz lavaş ekmeği arasına servis yapıyoruz ve fiyatı 300 TL'dir" dedi.

'CİĞER BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Gece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyor 3

Sahurunu ciğer kebabı ile yapan vatandaşlardan İsa Çakır, "Ciğer bizim vazgeçilmezimiz, Urfa’mızın özel yemeklerinden biridir. Herkesi Urfa'ya davet ediyoruz. Ciğer Urfa'da yenilir. Arkadaşlarla buraya geldik, sahurumuzu ciğer kebabı ile yaptık. Ciğer kebabının yanında közlenmiş acı biber ve ayran da tükettik. Ciğer kebabı on numaradır, herkesi bekleriz. Urfalılar olarak ciğer kebabını çok önemsiyoruz. Ciğer bizim kırmızı çizgimizdir, onu belirtelim. Herkesi Urfa'ya ciğer yemeğe bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ciğer kebabı ustası Muhammed Abdi, "Ciğer günlük olarak bize taze bir şekilde gelir. Burada temizliğini yaptıktan sonra doğramasını yaparız. Küçük küçük küp şeklinde kesimini yaptıktan sonra şişlere saplarız. Çeşitli aşamalardan sonra pişirip müşterilerimize ikram ederiz. Şişlere iki adet kuyruk yağı, 4 adet de ciğer saplarız. Kuyruk ve ciğer küpleri küçük küçük olur, küçük olunca daha da lezzetli olur" dedi.

Gece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyor 4

Müşterilerden Kadir Çoban ise "Urfalıyım, ciğer kebabı bizim olmazsa olmazımızdır. Ciğer oldu olalı Urfa'nındır, ciğerin başkenti Urfa'dır. Ciğer Urfalılarındır. Urfa'da doğdu, Urfa'da büyüdü, Urfa'nındır. Biz Urfalılar olarak ciğeri severiz. Sürekli tüketiriz. Bence ciğer yemeyenler daha fazla geç kalmasınlar, bir an önce gelip bu tada varsınlar" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dileklerin gerçek olması için pişirilen yemek!Dileklerin gerçek olması için pişirilen yemek!
Hazırlıklar başladı: 1 yıl boyunca bayatlamıyor! Hazırlıklar başladı: 1 yıl boyunca bayatlamıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ciğer Şanlıurfa Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.