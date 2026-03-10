Gece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyor

Birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa’da Ramazan ayında ciğer kebabı tüketimi diğer aylara göre artış gösterirken, vatandaşlar bu kebabı en çok sahur vaktinde tüketiyor.

Gece 00.00’da başlayan ciğer kebabı ziyafeti sahur vaktinin bitimine kadar devam ediyor. Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de tercih ettiği ve porsiyonu 300 liradan satılan ciğer kebabı, lavaş ekmeği, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla servis ediliyor.

GÜNLÜK 5 TON TÜKETİLİYOR

Ciğer kebabı işletmecisi Eyüp Kurtboğan, vatandaşların bu yılda ciğer kebabına ilgi gösterdiğini belirterek, "Vatandaşımız her sene olduğu gibi bu sene de ciğer kebabına ilgi gösteriyorlar. Biz de öğleden sonra gelip hazırlığımıza başlıyoruz. Hazırlığımızı yaptıktan sonra vatandaşımıza iftardan sahura ciğerlerimizi ikram ediyoruz. Genelde kuzu ciğeri Urfalının tercihidir, talebe göre dana ciğer de mevcuttur ama genelde kuzu ciğeri daha çok ilgi görüyor. Ciğeri alıp küp halinde doğrarız. Ondan sonra pişirip vatandaşlarımıza sunuyoruz. Geçen seneye göre tükettim arttı. 4 ton olan tüketim tonajı 5 tona yakın hale geldi. Fiyatlar da tabi geçen yıla oranla biraz yükseldi. Yine de vatandaşlarımız memnun, gelip ciğer kebabı talep ediyorlar. Bizim usulümüz lavaş ekmeği arasına servis yapıyoruz ve fiyatı 300 TL'dir" dedi.

'CİĞER BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Sahurunu ciğer kebabı ile yapan vatandaşlardan İsa Çakır, "Ciğer bizim vazgeçilmezimiz, Urfa’mızın özel yemeklerinden biridir. Herkesi Urfa'ya davet ediyoruz. Ciğer Urfa'da yenilir. Arkadaşlarla buraya geldik, sahurumuzu ciğer kebabı ile yaptık. Ciğer kebabının yanında közlenmiş acı biber ve ayran da tükettik. Ciğer kebabı on numaradır, herkesi bekleriz. Urfalılar olarak ciğer kebabını çok önemsiyoruz. Ciğer bizim kırmızı çizgimizdir, onu belirtelim. Herkesi Urfa'ya ciğer yemeğe bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ciğer kebabı ustası Muhammed Abdi, "Ciğer günlük olarak bize taze bir şekilde gelir. Burada temizliğini yaptıktan sonra doğramasını yaparız. Küçük küçük küp şeklinde kesimini yaptıktan sonra şişlere saplarız. Çeşitli aşamalardan sonra pişirip müşterilerimize ikram ederiz. Şişlere iki adet kuyruk yağı, 4 adet de ciğer saplarız. Kuyruk ve ciğer küpleri küçük küçük olur, küçük olunca daha da lezzetli olur" dedi.

Müşterilerden Kadir Çoban ise "Urfalıyım, ciğer kebabı bizim olmazsa olmazımızdır. Ciğer oldu olalı Urfa'nındır, ciğerin başkenti Urfa'dır. Ciğer Urfalılarındır. Urfa'da doğdu, Urfa'da büyüdü, Urfa'nındır. Biz Urfalılar olarak ciğeri severiz. Sürekli tüketiriz. Bence ciğer yemeyenler daha fazla geç kalmasınlar, bir an önce gelip bu tada varsınlar" ifadelerini kullandı.