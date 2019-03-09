Aydın'da taksiciyi rehin alan kadın, polislere zor anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre; Nazilli’den bir taksiye binerek Aydın’a gitmek istediğini belirten 30 yaşlarındaki bir kadın Aydın’a geldiğinde taksi ücretini ödeyip taksiciyi rehin alarak kendisini bırakmamasını istedi. Kadının garip tavırlar sergileyip araçtan inmemesi üzerine Efeler ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda bulunan polis noktasına gelen taksici, zor durumda olduğunu belirterek polisten yardım istedi. Kadının taksiciden ayrılmak istememesi üzerine polis, taksiciyi taksiden indirip polis otosuna bindirerek koruma altına aldı.
Rahatsız olduğu ileri sürülen kadın elindeki not kağıdına yazılı sureyi sürekli okuyarak polis otosuna binmek istemedi. Uzun süre polislere zor anlar yaşatan genç kadın bölgeye gelen diğer polislerin yardımı ile ekip otosuna alınarak hastaneye götürüldü. Yaşanan ilginç anlar kameraya bu şekilde yansıdı. (İHA)
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