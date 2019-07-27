Denizde uçaktan tespit edilen kaçaklar yakalandı

Bugün saat 05.00 sıralarında, Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Didim'deki Tekağaç'ın kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler, durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni yakaladı. 16'sı erkek, 11'i kadın, 13'ü çocuk olan kaçak göçmen grubu Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan 40 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)



