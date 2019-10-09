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Aydın'daki kötü kokunun sebebi ortaya çıktı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.10.2019 01:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde havayı saran kötü koku nedeniyle vatandaşlar rahatsız oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran kötü koku nedeniyle vatandaşlar paniğe kapıldı. Yapılan ihbarlar üzerine polis ekipleri kötü kokunun nedenini araştırmaya çalışırken, bir sonuca ulaşamadı.

Özellikle Adnan Menderes, Çeştepe, Güzelhisar, Osman Yozgatlı Mahalleri’nde etkili olan kötü koku nedeniyle bu Mahallelerde yaşayan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin telefonlarını yoğun olarak araması hatları kilitledi. Büyükşehir ekipleri kokunun sebebini bulmak için harekete geçti.

"ÇÖP YANGININDAN KAYNAKLANDI"

Aydın Valiliği Efeler’i saran kötü kokunun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırılacağı bildirmesinin ardından, kötü kokunun çöp yangınından kaynaklandığını açıkladı.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kıymetli Aydınlılar şehre yayılan kokuyla ilgili Çevre Şehircilik Müdürlüğü elemanlarının ön tespitine göre, Belediye Katı Atık bertaraf tesisleri yakınında yer alan Zindanderesi’nde içinde plastik malzemelerin de yer aldığı inşaat atıklarının yakılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz şehrin etrafındaki diğer kirletme ihtimali olan unsurları da süratle denetlemeye devam etmekte olup ek bilgiler geldiğinde ayrıca açıklama yapılacaktır” denildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Büyükşehir Beleidyesi'ne ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Özlem Çerçioğlu "Şehir merkezimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak hissettiği kokuyla ilgili olarak saat 20.15'ten itibaren iletişim merkezimize bir çok ihbar gelmiştir. Şikayetler üzerine İtfaiye Daire Başkanlığımızca verilen bilgiye göre kokuya sebep olacak bir yangın tespit edilmemiştir. Saat 21:30 civarlarında Zindan Deresi yakınlarında küçük bir alanda ot ve inşaat artığı tutuştuğu tespit edilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından anında müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Hissedilen gaz kokusunun Zindan Deresi'nde yaşanan olayla bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın efeler kötü koku

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