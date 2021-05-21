Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında dökme çam fıstığının kilogramı en düşük 485, en yüksek 530 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Çam fıstığı dökme485530Siyah salamura zeytin66



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