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Aydın Ticaret Borsası

21.05.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında dökme çam fıstığının kilogramı en düşük 485, en yüksek 530 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Çam fıstığı dökme485530Siyah salamura zeytin66

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Aydın Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:47
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:23
Yatsı
21:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Kaya Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Buğra Eczanesi
Nazilli
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