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Aydın Ticaret Borsası

09.06.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda dökme naturel ham zeytinyağının kilogramı 24,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra buğday dökme2,522,52Sızma zeytinyağı dökme26,0027,50Naturel ham zeytinyağı dökme24,9024,90

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