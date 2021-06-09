Aydın Ticaret Borsası'nda dökme naturel ham zeytinyağının kilogramı 24,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra buğday dökme2,522,52Sızma zeytinyağı dökme26,0027,50Naturel ham zeytinyağı dökme24,9024,90



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