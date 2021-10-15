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Aydın Ticaret Borsası

15.10.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20,25 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir20,2540,00Siyah salamura zeytin7,5012,14Naturel ham zeytinyağı23,0525,00

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Aydın Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

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Sabah
07:10
Öğle
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İkindi
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Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Oksıjen Eczanesi
Kusadasi
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