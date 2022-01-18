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Aydın Ticaret Borsası

18.01.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir24,0045,00Naturel ham zeytinyağı36,7642,50

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