YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

14.02.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir24,0060,00Naturel ham zeytinyağı36,5036,50Dana eti karkas55,0065,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Zeki Sekin kahraman oğlunu anlattı:Mehmet Zeki Sekin kahraman oğlunu anlattı:
Bir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyorBir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyor
GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı

Aydın Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:53
Öğle
13:28
İkindi
16:25
Akşam
18:53
Yatsı
20:09
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.